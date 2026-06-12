Νίκος Παπανδρέου: Τέλος στις ανισότητες για νησιά και ορεινές περιοχές – Ζητά ευρωπαϊκή ενίσχυση έως 75%

Την ανάγκη να τερματιστεί η άνιση μεταχείριση των πολιτών που ζουν σε νησιωτικές, ορεινές και ακριτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, παρουσιάζοντας δύο σημαντικές τροπολογίες που στηρίζει στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού 2028–2034.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του μελλοντικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύουν στην ενίσχυση των επενδύσεων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν μόνιμα γεωγραφικά και οικονομικά μειονεκτήματα.

Ενίσχυση χρηματοδότησης έως και 75%

Κεντρικό στοιχείο των τροπολογιών είναι η πρόβλεψη ότι για παρεμβάσεις σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές, η εθνική συμμετοχή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ μπορεί να φτάνει έως και το 75%, ανεξάρτητα από την περιφερειακή κατάταξη κάθε περιοχής.

Παράλληλα, στα εθνικά προγράμματα ανασυγκρότησης προβλέπεται ρητά η υποχρεωτική αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών αναγκών των ορεινών και νησιωτικών περιοχών, ώστε οι πολιτικές ανάπτυξης να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης.

Ιδιαίτερη μέριμνα για τις μόνιμες γεωγραφικές ιδιαιτερότητες

Οι τροπολογίες δίνουν επίσης έμφαση στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις μόνιμες γεωγραφικές ιδιαιτερότητες των ορεινών περιοχών και των περιοχών με μόνιμο πληθυσμό. Σε αυτές περιλαμβάνονται ζητήματα όπως η οικονομική βιωσιμότητα, η εποχικότητα των τοπικών οικονομιών, η περιορισμένη συνδεσιμότητα, η εξάρτηση από εισαγωγές και το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Σε δήλωσή του, ο Νίκος Παπανδρέου τόνισε ότι οι κάτοικοι αυτών των περιοχών δεν πρέπει να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω του υψηλότερου κόστους παροχής δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών.

«Οι πολίτες των νησιών, των ορεινών και ακριτικών περιοχών δεν πρέπει να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση απλώς και μόνο επειδή η παροχή δημόσιων υπηρεσιών, υποδομών και επενδύσεων κοστίζει περισσότερο σε γεωγραφικά μειονεκτικές περιοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός αλλά και τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια συνεργασίας «πρέπει να αναγνωρίσουν αυτή την πραγματικότητα από την αρχή».