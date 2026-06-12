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Μανουσάκης: Ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18:34 - 12 Ιουν 2026

Μανουσάκης: Ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Reporter.gr Newsroom
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 Ως ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον ΑΔΜΗΕ χαρακτήρισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή, Μάνος Μανουσάκης, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ, μιλώντας στο 7ο ΟΤ FORUM. Ο ίδιος έκανε λόγο για «ιστορικό ορόσημο» που ενισχύει ουσιαστικά τη χρηματοδοτική δυνατότητα του ΑΔΜΗΕ, επισημαίνοντας ότι τα νέα κεφάλαια θα επιτρέψουν την επιτάχυνση κρίσιμων έργων υποδομής στον τομέα της ενέργειας.

"Θεωρούμε ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης το γεγονός ότι το Δημόσιο συμμετέχει σε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας την οποία ελέγχει. Πολλώ δε μάλλον όταν τα χρήματα αυτά προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς ξέρουμε πως οι εταίροι μας έχουν θέσει πολύ απαιτητικούς όρους απορρόφησης των κονδυλίων. Αυτό δείχνει ότι εμπιστεύονται τον ΑΔΜΗΕ", σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε επίσης στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στον διαγωνισμό για τα καλώδια της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου–Κω, με την ολοκλήρωση της φάσης υποβολής τεχνικής προσφοράς.

Όπως είπε, η διαδικασία αξιολόγησης έχει ήδη ξεκινήσει από την αρμόδια Επιτροπή του Διαχειριστή, προκειμένου να προχωρήσει το έργο που αποτελεί προαπαιτούμενο για την ευρύτερη διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το ηλεκτρικό σύστημα της ηπειρωτικής χώρας.

Σε ό,τι αφορά τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν τα δίκτυα στην ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη της Ε.Ε., ο επικεφαλής του Διαχειριστή ανέφερε πως μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να νομοθετηθεί το Grids Package που προβλέπει επενδύσεις της τάξης του 1 τρισ. ευρώ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας των χωρών.

Όπως εξήγησε, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η σύρραξη στο Ιράν ανέδειξαν την ευαλωτότητα των δικτύων, εξηγώντας ότι οι εξελίξεις αυτές "μας υποχρεώνουν για πρώτη φορά να κοιτάζουμε επενδύσεις ανθεκτικότητας σε ό, τι αφορά την προστασία των κρίσιμων υποδομών από πιθανές εξωτερικές απειλές". Στο πλαίσιο αυτό, όπως επεσήμανε, ιδρύθηκε πρόσφατα η Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Υποδομών, ώστε να σχεδιαστούν οι απαραίτητες επενδύσεις για την προστασία του ηλεκτρικού συστήματος.

Επιπλέον, μίλησε για την ανάγκη συνδρομής της Πολιτείας στη διευκόλυνση των αδειοδοτήσεων προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων, η οποία συχνά συναντά εμπόδια και αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες. "Ζητάμε κοινωνική συναίνεση προκειμένου να αναπτυχθούν τα δίκτυα, να προχωρήσει η πράσινη μετάβαση και να είμαστε ενεργειακά ασφαλείς", σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τις ΑΠΕ, ο κ. Μανουσάκης υποστήριξε πως η Ελλάδα είναι success story, σε διεθνές επίπεδο στη διείσδυση των ΑΠΕ, με τους εθνικούς στόχους που είχαν τεθεί για το 2030 για την ανάπτυξη πράσινης ισχύος να έχουν ήδη επιτευχθεί. Στο πλαίσιο αυτό πρόσθεσε πως πλέον έχει έρθει η ώρα ανάπτυξης της αποθήκευσης. "Επειδή έχουμε περίσσεια, αυτή η ηλεκτρική ενέργεια εξάγεται. Θα μπορούσε όμως να αποθηκεύεται για να μειώνεται η ακριβότερη ενέργεια που χρησιμοποιείται τις βραδινές ώρες από ορυκτά καύσιμα". Υπογράμμισε πως σύσσωμη η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προετοιμάζει εντατικά το πλαίσιο προκειμένου να επιταχυνθεί η αποθήκευση, τομέας για τον οποίο εξέφρασε την αισιοδοξία ότι "θα αποτελέσει το επόμενο success story».

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