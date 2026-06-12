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Αραγτσί: Το μνημόνιο κατανόησης είναι πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωσή του
Ειδήσεις
18:09 - 12 Ιουν 2026

Αραγτσί: Το μνημόνιο κατανόησης είναι πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωσή του

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ βρίσκεται πλέον πιο κοντά από ποτέ στην οριστική του ολοκλήρωση.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αποφεύγουν τις εικασίες και τις ανεπιβεβαίωτες αναφορές σχετικά με το περιεχόμενό του.

Ο Αραγτσί επισήμανε ακόμη ότι η χώρα του ακολουθεί μια υπεύθυνη και διαφανή πολιτική ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα και διαβεβαίωσε ότι όλες οι σχετικές λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και κριθεί κατάλληλη η χρονική στιγμή.

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