Αραγτσί: Το μνημόνιο κατανόησης είναι πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωσή του

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ βρίσκεται πλέον πιο κοντά από ποτέ στην οριστική του ολοκλήρωση.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αποφεύγουν τις εικασίες και τις ανεπιβεβαίωτες αναφορές σχετικά με το περιεχόμενό του.

Ο Αραγτσί επισήμανε ακόμη ότι η χώρα του ακολουθεί μια υπεύθυνη και διαφανή πολιτική ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα και διαβεβαίωσε ότι όλες οι σχετικές λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και κριθεί κατάλληλη η χρονική στιγμή.