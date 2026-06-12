ΗΠΑ: Άνοδος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης μετά την πτώση των τιμών καυσίμων

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσε άνοδο στις αρχές Ιουνίου, καταγράφοντας την πρώτη βελτίωση των τελευταίων τεσσάρων μηνών, καθώς η αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων προσέφερε ανακούφιση στα αμερικανικά νοικοκυριά που συνεχίζουν να πιέζονται από τον υψηλό πληθωρισμό.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στις 48,9 μονάδες τον Ιούνιο, έναντι 44,8 μονάδων τον Μάιο, όταν είχε υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η επίδοση αυτή ξεπέρασε τις προβλέψεις των οικονομολόγων, οι οποίοι ανέμεναν μικρότερη άνοδο, στις 46 μονάδες.

Οι καταναλωτές εμφανίζονται ελαφρώς πιο αισιόδοξοι και για την πορεία του πληθωρισμού, εκτιμώντας ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά 4,6% μέσα στον επόμενο χρόνο, έναντι πρόβλεψης για 4,8% τον Μάιο. Παράλληλα, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό την επόμενη πενταετία έως δεκαετία διαμορφώθηκαν στο 3,4%, εξαλείφοντας την έντονη άνοδο που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα.

Παρά το γεγονός ότι οι τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να βρίσκονται πάνω από τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο, η πρόσφατη αποκλιμάκωσή τους συνέβαλε στη βελτίωση του κλίματος, ιδιαίτερα μεταξύ των νοικοκυριών με χαμηλότερα εισοδήματα, τα οποία διαθέτουν μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους για μετακινήσεις και καύσιμα.

Ωστόσο, η συνολική εικόνα της εμπιστοσύνης παραμένει αδύναμη και κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, καθώς οι καταναλωτές εξακολουθούν να επηρεάζονται από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου με το Ιράν και το συνεχιζόμενο κύμα ανατιμήσεων. Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία στοιχεία έδειξαν πως ο ετήσιος πληθωρισμός στις ΗΠΑ ανήλθε στο 4,2% τον Μάιο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2013.

Η διευθύντρια της έρευνας, Τζόαν Χσου, επισήμανε ότι, παρά τη μικρή βελτίωση, το κόστος των καυσίμων εξακολουθεί να αποτελεί βασική πηγή ανησυχίας για τους πολίτες. Όπως ανέφερε, οι σημερινές τιμές παραμένουν σε επίπεδα που οι περισσότεροι καταναλωτές θεωρούν μη αποδεκτά, γεγονός που εξακολουθεί να επιβαρύνει την αντίληψή τους για την οικονομία.

Παράλληλα, ο δείκτης που αποτυπώνει την αξιολόγηση των προσωπικών οικονομικών συνθηκών βελτιώθηκε, αν και εξακολουθεί να κινείται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2009. Σχεδόν ένας στους δύο ερωτηθέντες εκτιμά ότι τα επιτόκια θα αυξηθούν περαιτέρω μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες.

Ανοδική πορεία κατέγραψαν επίσης τόσο ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών όσο και ο δείκτης προσδοκιών, με τον δεύτερο να φθάνει στις 49,3 μονάδες, που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Πέμπτη την αναστολή των σχεδιαζόμενων στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Παρά τη βελτίωση του γεωπολιτικού κλίματος, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οι καταναλωτές ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με νέες αυξήσεις τιμών το επόμενο διάστημα, καθώς το υψηλότερο κόστος πρώτων υλών και μεταφορών συνεχίζει να επηρεάζει τις εφοδιαστικές αλυσίδες.