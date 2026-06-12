«Last Dance» για Μέσι και Ρονάλντο, με την ευχή να διασταυρωθούν

Το 2018 πολλοί έγκριτοι αθλητικογράφοι προέβλεπαν ότι οι δύο σπουδαιότεροι ποδοσφαιριστές της γενιάς μας, ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ίσως αγωνίζονταν για τελευταία φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Είχαν πατήσει και οι δύο τα 30 και η λογική υπαγόρευε ότι το λυκόφως της καριέρας τους πλησίαζε γρήγορα. Τότε ο Ρονάλντο πέτυχε χατ-τρικ στο πρώτο του παιχνίδι και η ιστορία απέδειξε πως οι «αναλυτές» είχαν πέσει έξω.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2022, όντας πια 35άρηδες, οι αθλητικές ιστοσελίδες είχαν ξεκινήσει τα αποχαιρετιστήρια αφιερώματα. Ο Μέσι κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο και πολλοί πίστεψαν ότι δεν θα επιστρέψει στον τόπο του... εγκλήματος. Αλλά επιστρέφει!



Αυτή τη φορά, όμως, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αυτό το καλοκαίρι θα σηματοδοτήσει τον τελευταίο χορό του Μέσι και του Ρονάλντο στο μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά του κόσμου.



Ο Ρονάλντο στα 41 του χρόνια θα είναι ο γηραιότερος παίκτης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Παράλληλα, θα καταρρίψει ρεκόρ συμμετέχοντας για έκτη φορά στη διοργάνωση. Ο μόνος άλλος άνθρωπος που θα το καταφέρει, αναπόφευκτα, θα είναι ο 38χρονος Μέσι.



Και φυσικά ήταν... γραφτό να δώσουν μαζί την τελευταία τους παράσταση σε Μουντιάλ. Για τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι καριέρες τους εξελίχθηκαν παράλληλα και το μεγαλείο του ενός γινόταν πιο εύκολα κατανοητό μέσα από τη σύγκριση με τον άλλον. Ο Ρονάλντο πίεζε τον Μέσι και ο Μέσι ωθούσε τον Ρονάλντο. Και οι δύο το έχουν παραδεχτεί.



Πλέον, παρότι ο Μέσι σημείωσε 12 γκολ σε 14 αγώνες με την Inter Miami CF και ο Ρονάλντο 28 σε 30 με την Al-Nassr FC, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτοί οι ποδοσφαιρικοί ήρωες έχουν χάσει ένα μέρος της παλιάς τους εκρηκτικότητας. Ο Ρονάλντο μπορεί ακόμη να μοιάζει με ήρωα της Marvel, αλλά η μείωση της αποτελεσματικότητάς του τον είχε ήδη οδηγήσει στον πάγκο σε αγώνες του προηγούμενου Μουντιάλ.



Όσο για τον Μέσι, πολλές φορές περιφέρεται στο γήπεδο σαν να κάνει περίπατο. Ακόμα κι έτσι, όμως, το να μείνει ο Μέσι εκτός ενδεκάδας είναι απλώς αδιανόητο.



Οι δύο σούπερ σταρ έχουν επίσης μία τελευταία ευκαιρία να μετατρέψουν το δημοφιλέστερο αθλητικό γεγονός του κόσμου σε οικονομικό θρίαμβο για τους εαυτούς τους. Έχουν διαφημίσει τα πάντα, από ρωσικές τράπεζες και αιγυπτιακό χάλυβα μέχρι κλινικές μεταμόσχευσης μαλλιών και το Cirque du Soleil. Το... πάρτι συνεχίζεται και φέτος με διαφημίσεις για όλα τα γούστα.



Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ένα θέαμα που δεν μας έχουν ακόμη προσφέρει: Ο Μέσι και ο Ρονάλντο δεν έχουν ποτέ βρεθεί αντιμέτωποι σε Παγκόσμιο Κύπελλο.



Αυτό το καλοκαίρι ίσως μας προσφέρει και αυτό. Αν τόσο η Πορτογαλία όσο και η Αργεντινή τερματίσουν πρώτες στους ομίλους τους, η διασταύρωση θα μπορούσε να τους φέρει αντιμέτωπους στα προημιτελικά.



Μακάρι να δούμε Μέσι εναντίον Ρονάλντο, στο τελευταίο —οριστικά και αμετάκλητα— Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας τους.