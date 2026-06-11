Μητσοτάκης: Άδικη η κριτική Καραμανλή και Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά - Εκλογές το 2027

Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη (11/6). Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση και παράλληλα υποστήριξε πως η κριτική που δέχεται από Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή είναι άδικη. Ιδιαίτερα για τον Αντώνη Σαμαρά είπε πως θεωρεί αδιανόητο το να προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος «που θα βλάψει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία».

Πιο αναλυτικά, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, και ερωτηθείς για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το κλίμα των «ήρεμων νερών» και τη γενικότερη πορεία των διμερών σχέσεων, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν υπάρχει ηγεσία που να επιδιώκει την όξυνση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ξέρετε πρωθυπουργό που επιδιώκει ταραγμένα νερά; Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που έχει επισκεφθεί την Άγκυρα θέτοντας το ζήτημα του casus belli, το οποίο ισχύει από το 1995.

Τέλος, υπογράμμισε ότι το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι η επιδίωξη «ήρεμων νερών», αλλά η ικανότητα διαχείρισης ενδεχόμενων κρίσεων, προσθέτοντας ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη, έχοντας αντιμετωπίσει αντίστοιχες καταστάσεις και πριν από τη Διακήρυξη των Αθηνών, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην ένταση του 2020.

«Άδικη» η κριτική των Σαμαρά και Καραμανλή

Σε αυτό το φόντο, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην κριτική που έχουν ασκήσει στην κυβέρνηση οι πρώην πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών «άδικη», υποστηρίζοντας ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά πρωτοβουλιών στα εθνικά θέματα, οι οποίες, όπως είπε, θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί νωρίτερα, χωρίς ωστόσο να έχουν υλοποιηθεί.

Ωστόσο την ίδια στιγμή, εξέφρασε και τον σεβασμό του προς τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, σημειώνοντας ότι πρόκειται για πρόσωπα που έχουν διατελέσει επικεφαλής της κυβέρνησης, ενώ πρόσθεσε ότι για τις απόψεις τους θα πρέπει να ερωτηθούν οι ίδιοι. Επισήμανε επίσης ότι η σχετική συζήτηση έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, αναφέροντας ότι μέχρι το 2023 δεν υπήρχε αντίστοιχη έντονη κριτική, ενώ -όπως υποστήριξε- από τότε και μετά έχουν υλοποιηθεί σημαντικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες στα εθνικά θέματα.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν διαχειριστεί στο παρελθόν τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη διπλωματική σχέση είναι ιδιαίτερα σύνθετη. Υπενθύμισε ότι αμφότεροι είχαν συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και είχαν επιδιώξει λειτουργικές σχέσεις με την Άγκυρα.

Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα έλαβε τις απαραίτητες θέσεις όταν χρειάστηκε, σημειώνοντας ότι η Τουρκία δεν εντάχθηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6ee4kp4s81?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Άλλα σημαντικά σημεία της συνέντευξης

Για ΟΠΕΚΕΠΕ

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6ev6v1gazt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Για μισθούς μητροπολιτών

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6eh94nx8z5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Για Τέμπη

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6ezf668iu1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Για μείωση ΦΠΑ - Ακρίβεια

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6efn9k7vqx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}