Η μεγαλύτερη Δημόσια Προσφορά όλων των εποχών ($75 δισ.) από τη SpaceX του Μασκ

Η SpaceX (SPCX.O), τιμολόγησε την Πέμπτη τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) όλων των εποχών στις ΗΠΑ, στα $135 ανά μετοχή. Έτσι, η εταιρεία κατασκευής πυραύλων και διαστημοπλοίων του Ίλον Μασκ καθίσταται ως μία από τις πολυτιμότερες εταιρείες παγκοσμίως.

Η Δημόσια Προσφορά (IPO) άντλησε το ποσό-ρεκόρ των $75 δισεκατομμυρίων από την πώληση 555,56 εκατομμυρίων μετοχών, αποτιμώντας τον πάροχο διαστημικών, δορυφορικών υπηρεσιών και τεχνητής νοημοσύνης (AI) στα $1,77 τρισεκατομμύρια, μέγεθος που αποτελεί ρεκόρ για πρωτοεμφανιζόμενη εταιρεία στο χρηματιστήριο».

Η πώληση αυτή καταρρίπτει το προηγούμενο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά που κατείχε ο κρατικός πετρελαϊκός γίγαντας Saudi Aramco, ο οποίος συγκέντρωσε 25,6 δισεκατομμύρια δολάρια στο χρηματιστήριο του Ριάντ τον Δεκέμβριο του 2019, αποτιμώντας την στα 1,71 τρισεκατομμύρια δολάρια. Σε όρους προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό, η Aramco συγκέντρωσε 33,2 δισεκατομμύρια δολάρια για μια αξία 2,21 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η αποτίμηση της SpaceX στα 1,77 τρισεκατομμύρια δολάρια, με βάση 13,08 δισεκατομμύρια μετοχές σε κυκλοφορία, θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω σε περίπτωση που οι ασφαλιστές ασκήσουν το δικαίωμά τους να πουλήσουν επιπλέον μετοχές, μια απόφαση που συνήθως λαμβάνεται εντός 30 ημερών από την προσφορά.