ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
O Mικ Τζάγκερ στην Κρήτη - Η ατάκα του για τα γλυπτά του Παρθενώνα
Magazino
19:14 - 03 Νοε 2025

O Mικ Τζάγκερ στην Κρήτη - Η ατάκα του για τα γλυπτά του Παρθενώνα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τρεις ημέρες διακοπών στα Χανιά απόλαυσε ο Μικ Τζάγκερ και δεν έχασε την ευκαιρία να επισκεφθεί την Αρχαία Ελεύθερνα και την ανασκαφή στον λόφο Καστέλι των Χανίων. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για τα Γλυπτά του Παρθενώνα ήταν... φειδωλός.

Ο frontman των Rolling Stones έκανε δηλώσεις στο τοπικό zarpanews κατά την αναχώρησή του από τα Χανιά και τόνισε πως φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις από τα Χανιά και την Κρήτη.

Όταν η συζήτηση πήγε, ωστόσο στα Γλυπτά του Παρθενώνα απέφυγε να τοποθετηθεί με χιούμορ.

Αρχικά, όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι τα επισκέφθηκε πρόσφατα στο βρετανικό μουσείο... διαβεβαίωσε πως «είναι ακόμα εκεί».

Ακολούθως, κληθείς να εκφράσει τη γνώμη του για το εάν πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα, απάντησε πως... δεν έχει γνώμη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρωσία: Καθέλκυσε το πυρηνικό υποβρύχιο Khabarovsk με δυνατότητα μεταφοράς του πυρηνικού drone Poseidon
Ειδήσεις

Ρωσία: Καθέλκυσε το πυρηνικό υποβρύχιο Khabarovsk με δυνατότητα μεταφοράς του πυρηνικού drone Poseidon

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Στρατάκου επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τον ΟΕΠΕΚΕΠΕ για κομματικές εξυπηρετήσεις
Πολιτική

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση Στρατάκου επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τον ΟΕΠΕΚΕΠΕ για κομματικές εξυπηρετήσεις

ΥΠΕΝ: Συνάντηση για την στρατηγική επέκταση της ΕΥΔΑΠ σε Εύβοια, Βοιωτία και Φωκίδα
Πολιτική

ΥΠΕΝ: Συνάντηση για την στρατηγική επέκταση της ΕΥΔΑΠ σε Εύβοια, Βοιωτία και Φωκίδα

Στον εισαγγελέα οι καταγγελίες Σούντγκρεν για χειραγώγηση αγώνων – Απορρίπτει τις κατηγορίες η ΠΑΕ Βόλος
Magazino

Στον εισαγγελέα οι καταγγελίες Σούντγκρεν για χειραγώγηση αγώνων – Απορρίπτει τις κατηγορίες η ΠΑΕ Βόλος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ : Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ