O Mικ Τζάγκερ στην Κρήτη - Η ατάκα του για τα γλυπτά του Παρθενώνα

Ο frontman των Rolling Stones έκανε δηλώσεις στο τοπικό zarpanews κατά την αναχώρησή του από τα Χανιά και τόνισε πως φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις από τα Χανιά και την Κρήτη.
Όταν η συζήτηση πήγε, ωστόσο στα Γλυπτά του Παρθενώνα απέφυγε να τοποθετηθεί με χιούμορ.
Αρχικά, όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι τα επισκέφθηκε πρόσφατα στο βρετανικό μουσείο... διαβεβαίωσε πως «είναι ακόμα εκεί».
Ακολούθως, κληθείς να εκφράσει τη γνώμη του για το εάν πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα, απάντησε πως... δεν έχει γνώμη.