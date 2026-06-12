Ο Βανς κάνει λόγο για ψευδείς πληροφορίες: Καμία εκταμίευση μετρητών στο Ιράν για συμφωνίες

Σαφές μήνυμα σχετικά με τις συζητήσεις γύρω από πιθανή συμφωνία με το Ιράν έστειλε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, διαψεύδοντας αναφορές και εικασίες που κυκλοφορούν για τους όρους μιας πιθανής εκεχειρίας και τη διαχείριση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Τζέι Ντι Βανς σημείωσε ότι παρατηρεί «πολλές ψευδείς πληροφορίες» σχετικά με ενδεχόμενη συμφωνία που θα περιλαμβάνει το άνοιγμα κρίσιμων θαλάσσιων οδών και τον τερματισμό του προγράμματος πυρηνικών όπλων του Ιράν.

«Δεν δίνονται μετρητά για συμφωνίες»

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν προβλέπεται καμία άμεση οικονομική ενίσχυση προς την Τεχεράνη ως αντάλλαγμα για μια συμφωνία ή για τη συμμετοχή της σε διαπραγματεύσεις.

«Οι Ιρανοί δεν λαμβάνουν μετρητά, και κανένα κονδύλι δεν αποδεσμεύεται απλώς και μόνο για την υπογραφή μιας συμφωνίας ή τη συμμετοχή σε μια συνάντηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζέι Ντι Βανς, επιχειρώντας να βάλει τέλος σε φήμες περί άμεσων οικονομικών ανταλλαγμάτων.

Προϋποθέσεις για οικονομικά οφέλη

Παράλληλα, ο ίδιος διευκρίνισε ότι οποιαδήποτε μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εξαρτηθούν από τη συμμόρφωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο μιας συμφωνίας.

Όπως τόνισε, μόνο εφόσον η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, θα μπορούσαν να υπάρξουν οικονομικά οφέλη που θα κατευθυνθούν τόσο προς τη χώρα όσο και προς την ευρύτερη περιοχή.

Το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων

Η παρέμβαση του Τζέι Ντι Βανς εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συζητήσεων για πιθανή συμφωνία που αφορά την αποκλιμάκωση εντάσεων, την ασφάλεια στην περιοχή και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος εξέφρασε αισιοδοξία για την έκβαση των διεργασιών, σημειώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «θα φέρει ένα καλό αποτέλεσμα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

{https://x.com/JDVance/status/2065449280773541949}