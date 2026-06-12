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Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές με ώθηση από τις προσδοκίες συμφωνίας στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
20:04 - 12 Ιουν 2026

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές με ώθηση από τις προσδοκίες συμφωνίας στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Σε ιδιαίτερα θετικό έδαφος κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές αγορές την Παρασκευή (12/6), καθώς ενισχύεται η αισιοδοξία των επενδυτών για ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Το επενδυτικό κλίμα στις αγορές ανά τον κόσμο βελτιώθηκε μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 1,88% στις 633,22 μονάδες, ενώ και οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες παρουσίασαν σημαντικά κέρδη.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 1,66% στις 24.612,56 μονάδες, ο βρετανικός FTSE κατά 1,63% στις 10.471,72 μονάδες και ο CAC στη Γαλλία κατά 1,83% στις 8.350,87 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX αυξήθηκε κατά 2,59% στις 18.764,40 μονάδες, ενώ αντίστοιχη άνοδο κατέγραψε και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 1,97% στις 51.497,21 μονάδες.

Επιπλέον, οι αγορές συνεχίζουν να αποτιμούν τις τελευταίες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τη νομισματική πολιτική, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται και στα νεότερα οικονομικά στοιχεία από την Ευρώπη. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δείκτες πληθωρισμού σε Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία, καθώς και τα στοιχεία για το ΑΕΠ, το εμπορικό ισοζύγιο και τη βιομηχανική παραγωγή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι τιμές καταναλωτή στη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 2,8% σε ετήσια βάση τον Μάιο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2024, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία INSEE, η οποία επιβεβαίωσε την προκαταρκτική εκτίμηση που είχε δημοσιευθεί τον προηγούμενο μήνα.

Το εναρμονισμένο με την ΕΕ ποσοστό πληθωρισμού στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης συνέχισε να επιταχύνεται τον Μάιο, μετά την αύξηση κατά 2,5% που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο.

Η οικονομία της Βρετανίας συρρικνώθηκε κατά 0,1% τον Απρίλιο, σημειώνοντας την πρώτη μηνιαία πτώση από τον Αύγουστο, καθώς η ακύρωση αγώνων της Formula 1 και άλλων αθλητικών διοργανώσεων στον Κόλπο, λόγω του πολέμου στο Ιράν, επηρέασε αρνητικά τον βρετανικό κλάδο της ψυχαγωγίας.

Τα στοιχεία της Παρασκευής από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) έδειξαν τα πρώτα σαφή σημάδια επίδρασης του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν στην οικονομική ανάπτυξη της Βρετανίας.

Επισημαίνεται ότι η ανοδική πορεία των ευρωπαϊκών δεικτών αποδίδεται κυρίως στις προσδοκίες για αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην εκτίμηση ότι οι πρόσφατες κινήσεις της ΕΚΤ ενδέχεται να συμβάλουν στη σταθεροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος.

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