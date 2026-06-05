Έτοιμος για κόμμα ο Σαμαράς: «Ώρα για εθνικό σχέδιο πριν να είναι αργά»

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς τοποθετήθηκε με αιχμηρό τρόπο για την κυβερνητική πολιτική σε σειρά κρίσιμων ζητημάτων, από την οικονομία και το δημογραφικό έως το μεταναστευτικό και τα εθνικά θέματα, στο πλαίσιο εκδήλωσης του think tank «Το Νόημα – Κρήτη» με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο», που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Παράλληλα, προανήγγειλε ουσιαστικά την ίδρυση κόμματος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μου λένε έφτασες 75, γιατί δεν κάθεσαι ήσυχος; Απαντώ, στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη».

Κεντρικό σημείο της παρέμβασής του αποτέλεσε η ανάγκη, όπως είπε, για τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού εθνικού σχεδίου για το μέλλον της χώρας, με έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης και τη γεωπολιτική θωράκιση της Ελλάδας.

Ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι στον σύγχρονο πολιτικό διάλογο η ουσία έχει υποχωρήσει έναντι της επικοινωνίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η επικοινωνία έχει υποκαταστήσει την πολιτική», και υπογραμμίζοντας την ανάγκη επαναφοράς του ουσιαστικού πολιτικού λόγου στη δημόσια σφαίρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κρήτη, επισημαίνοντας ζητήματα που, όπως είπε, απασχολούν έντονα το νησί. Μεταξύ αυτών ανέφερε το μεταναστευτικό, τα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), καθώς και την αποχώρηση της Exxon Mobil από ενεργειακά σχέδια στην περιοχή. Παράλληλα αναγνώρισε ότι προχωρούν σημαντικά έργα υποδομής, ωστόσο προειδοποίησε ότι η Κρήτη κινδυνεύει να μετατραπεί σε υπερκορεσμένο τουριστικό προορισμό.

Όπως τόνισε, «η Κρήτη κινδυνεύει να χάσει την ταυτότητά της», υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη θα πρέπει να συνδυάζεται με τη διατήρηση της φυσιογνωμίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του νησιού.

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Στο οικονομικό πεδίο, άσκησε κριτική στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, υποστηρίζοντας ότι σημαντικά κονδύλια κατευθύνονται σε περιορισμένο αριθμό ωφελουμένων. Κατά την άποψή του, η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει περιορίσει τις σπατάλες και να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη πολιτικών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Έκανε λόγο για φαινόμενα αδιαφάνειας και για «πεταμένα λεφτά», υπογραμμίζοντας ότι, όπως είπε, απαιτείται μεγαλύτερη λογοδοσία στη διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Παράλληλα παρουσίασε δύο βασικές προτάσεις οικονομικής πολιτικής: τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την κατάργηση της προκαταβολής φόρου, μέτρα που, κατά την εκτίμησή του, θα ενίσχυαν την πραγματική οικονομία και την επιχειρηματικότητα.

Στο πεδίο των εθνικών θεμάτων και των ελληνοτουρκικών σχέσεων, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, με διεκδικήσεις που, όπως είπε, φτάνουν έως και το μισό Αιγαίο.

Επανέλαβε την πρότασή του για σύγκληση έκτακτης ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής με αντικείμενο τις τουρκικές προκλήσεις, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να χαράξει σαφή γεωπολιτική στρατηγική και να απομακρυνθεί από πολιτικές κατευνασμού.

«Η πολιτική της Τουρκίας πρέπει να έχει κόστος», σημείωσε, τονίζοντας την ανάγκη αξιοποίησης όλων των διπλωματικών εργαλείων.

Αναφερόμενος στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστήριξε ότι «χτυπά από δύο πλευρές», επικαλούμενος το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και τις τουρκικές διεκδικήσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να εξετάσει ακόμη και τη χρήση βέτο σε ευρωπαϊκά και διεθνή fora, εφόσον η Άγκυρα δεν αποσύρει τις διεκδικήσεις της.

Αναφορά έκανε και στις ελληνοαλβανικές σχέσεις, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση μη σεβασμού των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας από την κυβέρνηση του Έντι Ράμα, η Ελλάδα θα πρέπει να μπλοκάρει την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κλείνοντας, ο κ. Σαμαράς άσκησε κριτική στη γενικότερη στρατηγική της κυβέρνησης έναντι της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα των «ήρεμων νερών» δεν αντανακλά, κατά την άποψή του, την πραγματικότητα, καθώς παραμένουν ενεργές κρίσιμες εκκρεμότητες όπως η «Γαλάζια Πατρίδα», η υπόθεση της Κάσου και το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Τώρα πρέπει να κινηθούμε πριν είναι αργά», κατέληξε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σαφή και συνεκτική εθνική στρατηγική τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές περιβάλλον.

«Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου, επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει», δήλωσε χαρακτηριστικά μετά το τέλος της ομιλίας του στο Ηράκλειο, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για τα σχέδιά του.

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