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Στη Ρόδο το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτική
18:22 - 12 Ιουν 2026

Στη Ρόδο το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Reporter.gr Newsroom
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Επίσκεψη στη Ρόδο θα πραγματοποιήσει το Σάββατο (12/6), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο προγραμματισμένων επαφών και συναντήσεων στο νησί.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που γνωστοποίησε το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, η επίσκεψη θα ξεκινήσει στις 11:00, με στάσεις στο παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου και στη συνέχεια στο Λιμένα Ρόδου.

Μία ώρα αργότερα, στις 12:00, ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στις 13:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες στην πόλη της Ρόδου, ενώ αμέσως μετά θα επισκεφθεί την Περβόλα, έναν ιστορικό χώρο που βρίσκεται στη μεσαιωνική πόλη του νησιού.

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