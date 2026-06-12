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Καθυστερήσεις σε πτήσεις: Ευθύνες στην ΥΠΑ αποδίδει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18:06 - 12 Ιουν 2026

Καθυστερήσεις σε πτήσεις: Ευθύνες στην ΥΠΑ αποδίδει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
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Σε έντονη αντιπαράθεση με τη διοίκηση της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας βρίσκεται η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας, η οποία με σημερινή της ανακοίνωση αποδίδει τις πρόσφατες εκτεταμένες καθυστερήσεις πτήσεων και την ταλαιπωρία χιλιάδων επιβατών σε διοικητικές αστοχίες και καθυστερημένες ενέργειες της ΥΠΑ.

Σύμφωνα με την Ένωση, το πρόβλημα θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί εάν η ΥΠΑ είχε ανταποκριθεί εγκαίρως στις επιχειρησιακές και τεχνικές της υποχρεώσεις. Όπως αναφέρεται, ο συνδυασμός δύο κρίσιμων παραγόντων, της προγραμματισμένης καθήλωσης του αεροσκάφους της ΥΠΑ που χρησιμοποιείται για τον αεροπορικό έλεγχο ραδιοβοηθημάτων λόγω έλλειψης ανταλλακτικών, αλλά και της καθυστερημένης οργάνωσης του ελέγχου των συστημάτων ενόργανης προσγείωσης (ILS) στο αεροδρόμιο της Αθήνας, οδήγησε σε επιχειρησιακή συμφόρηση μέσα στην αιχμή της θερινής περιόδου.

Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα, όπως τονίζεται, την πραγματοποίηση κρίσιμων τεχνικών ελέγχων σε περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης, γεγονός που προκάλεσε αλυσιδωτές καθυστερήσεις σε πτήσεις και σημαντικές επιπτώσεις στον προγραμματισμό αεροπορικών εταιρειών και επιβατών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ρόλο των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι — σύμφωνα με την ανακοίνωση — διαχειρίστηκαν με επαγγελματισμό και ασφάλεια τον αυξημένο όγκο πτήσεων, παρά τις δύσκολες συνθήκες και την αυξημένη επιχειρησιακή πίεση. Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι του Πύργου Ελέγχου και της Προσέγγισης Αθηνών κλήθηκαν να λειτουργήσουν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, χωρίς να φέρουν ευθύνη για τις αιτίες των καθυστερήσεων.

Παράλληλα, η Ένωση εξαπολύει αιχμές κατά της διοίκησης της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, υποστηρίζοντας ότι οι συνέπειες οργανωτικών λαθών και παραλείψεων μετακυλίονται συχνά στους ελεγκτές και στο επιχειρησιακό προσωπικό, το οποίο καλείται να διαχειριστεί την πίεση που δημιουργείται στο σύστημα αερομεταφορών.

Όπως σημειώνεται, η Ένωση είχε προειδοποιήσει ήδη από το 2025 ότι ο συγκεκριμένος σχεδιασμός θα οδηγούσε με βεβαιότητα στην καθήλωση του αεροσκάφους επιτήρησης της ΥΠΑ, χωρίς όμως να ληφθούν έγκαιρα διορθωτικά μέτρα.

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνονται τρία βασικά ερωτήματα προς τη διοίκηση της ΥΠΑ:

Για ποιο λόγο το αεροσκάφος της ΥΠΑ έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και ποιος ευθύνεται για την έλλειψη ανταλλακτικών;

Γιατί δεν προγραμματίστηκε νωρίτερα ο περιοδικός έλεγχος των συστημάτων ραδιοβοηθημάτων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών;

Γιατί δεν επιλέχθηκαν ώρες χαμηλής κυκλοφορίας για την εκτέλεση των ελέγχων, όπως εφαρμόζεται σε μεγάλα διεθνή αεροδρόμια;

Τέλος, η Ένωση ζητά συνολική αναθεώρηση του προγράμματος συντήρησης και ελέγχων της αεροναυτιλιακής υποδομής, με στόχο τον καλύτερο προγραμματισμό και την αποφυγή διαταραχών στην εναέρια κυκλοφορία, ειδικά σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βασική προτεραιότητα πρέπει να είναι η έγκαιρη υλοποίηση τεχνικών εργασιών με τρόπο που να μην επιβαρύνει το επιβατικό κοινό και να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του συστήματος αερομεταφορών.

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