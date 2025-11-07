Τα τρία «δεν» που… δεν τήρησε ο Παύλος Μαρινάκης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είναι κατά γενική ομολογία ένα από χαρτιά που «έχουν βγει» του Πρωθυπουργού. Ως εκ της θέσεώς του είναι καθημερινά στην πρώτη γραμμή και σίγουρα ένα από τα πιο δραστήρια και αποτελεσματικά στελέχη.

Για πολλά πέραν αυτών μίλησε όμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το πρωί της Παρασκευής στον ΑΝΤ1. Μεταξύ άλλων, για την ενασχόλησή του με το μπάσκετ, αργότερα με τη δικηγορία και το πώς εν τέλει βρέθηκε στην πολιτική.

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν κατάγεται από την Κρήτη. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα με μανιάτικες και προσφυγικές ρίζες, ο προπάππους του από τη Μάνη, η πρόγιαγιά του από τη Σμύρνη.

Όπως είπε, από τη δευτέρα Δημοτικού όλη του η ζωή ήταν γύρω από το μπάσκετ.

Το περιέγραψε ως εξής: «Είμαι Ολυμπιακός. Έγινα Ολυμπιακός από το μπάσκετ. Πήγαινα τότε στον Απόλλωνα Πάτρας που έπαιζα και μας έπαιρναν όλα τα παιδικά – εφηβικά τμήματα κλπ., από μικρά παιδάκια, και πηγαίναμε στο γήπεδο να δούμε τον Απόλλωνα που είναι η αγαπημένη μας τοπική ομάδα. Εκεί, λοιπόν, είδα τον Ολυμπιακό της εποχής του Ιωαννίδη, εκείνα τα παρά λίγο χαμένα ευρωπαϊκά. Και τότε, ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μια πολύ μεγάλη ομάδα, που πηγαίναν και οι δύο στο Final Four και κόλλησα. Εγώ λόγω ύψους, από τότε που μεγάλωσα λίγο και παίζαμε κάθε μέρα, κάναμε προπόνηση και πήγαινα στα παιδικά και εφηβικά, επειδή ήμουν ήδη ο πιο ψηλός με έβαζαν να παίζω πεντάρι, δηλαδή κάτω από τη ρακέτα, αλλά μου άρεσε περισσότερο να παίζω στο 4 γιατί το μόνο που μου άρεσε ήταν να σουτάρω... Ήμουν πιο soft (παίκτης). Μου άρεσε να βγαίνω έξω, να σουτάρω. Οι προπονητές, όμως, μου έλεγαν άμα βγαίνεις κι εσύ έξω, κάποιος πρέπει να μπαίνει μέσα. Οπότε εκεί είχαμε μια “κοντρίτσα”».

Οταν τελείωσαν οι Πανελλήνιες πέρασε στη Νομική Κομοτηνής, όπου και σπούδασε. «Είχα βάλει δύο όρους στον πατέρα μου και έναν όρο τον έβαλα μετά, όταν πέρασα στην Νομική», είπε ο Παύλος Μαρινάκης και εξήγησε: «Τότε, 17,5 χρονών, το 2005, πριν από 20 χρόνια, είχα βάλει τρία “Δεν” στον εαυτό μου. Πρώτον, δεν θα γίνω δικηγόρος. Θα περάσω Νομική και θα γίνω δημοσιογράφος. Δεύτερον, δεν θα μένω πολύ στην πόλη αυτή γιατί ήταν πολύ μακριά και ήθελα να μένω στην Πάτρα για να παίζω και να πηγαινοέρχομαι κλπ. Και το τρίτο: Δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική. Είκοσι χρόνια μετά, είμαι δικηγόρος και, μάλιστα, από 22 ετών, πολύ μάχιμος με δική μου δικηγορική εταιρεία κλπ., έμενα στην Κομοτηνή πέντε χρόνια, με …UHU είχα κολλήσει εκεί, ήταν η καλύτερη μου να μένω, και έγινα και πολιτικός».

Λέγοντας αυτά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «θεωρώ ότι δεν πρέπει να αγχωνόμαστε και πάρα πολύ. Να βάζουμε τους στόχους μας, να παλεύουμε για αυτούς, αλλά η ζωή φέρνει πολλές ανατροπές».

