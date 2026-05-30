Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Στη στρατηγικής σημασίας επενδυτική συμφωνία για την ανάπτυξη ενός ισχυρού ναυπηγικού και αμυντικού κόμβου στην Ελλάδα, στο περιστατικό με το drone που εντοπίστηκε κοντά στη Λευκάδα, αλλά και στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στην εκπομπή «10 με τόνο» του ΕΡΤnews.

Ο κ. Θεοχάρης ξεκίνησε την τοποθέτησή του με αναφορά στην απώλεια του υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταγαρά, κάνοντας λόγο για έναν πολιτικό με βαθιά γνώση των ζητημάτων χωροταξικού σχεδιασμού.

Όπως σημείωσε, ο εκλιπών διέθετε εξαιρετική γνώση των πολεοδομικών και χωροταξικών θεμάτων της χώρας, ενώ είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της δημόσιας διαδρομής του στην προώθηση των ειδικών χωροταξικών σχεδίων. Παράλληλα, τόνισε ότι η συμβολή του στο συγκεκριμένο πεδίο υπήρξε καθοριστική και διαχρονική.

Επένδυση 1,4 δισ. ευρώ για τη δημιουργία ναυπηγικού κόμβου

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υφυπουργός στη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας για την ανάπτυξη ενός νέου ναυπηγικού οικοσυστήματος, το οποίο θα ενισχύσει τη θέση της χώρας στον τομέα της ναυπηγικής και της αμυντικής βιομηχανίας.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία αποτελεί συνέχεια του μνημονίου συνεργασίας που είχε υπογραφεί πριν από δύο μήνες στην Ουάσιγκτον και πλέον εισέρχεται στη φάση της υλοποίησης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η συνολική επένδυση θα ανέλθει σε περίπου 1,4 δισ. ευρώ και θα εξελιχθεί σε τρία στάδια. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ, η δεύτερη 250 εκατ. ευρώ και η τρίτη περίπου 1 δισ. ευρώ.

Ο κ. Θεοχάρης εξήγησε ότι το έργο θα δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές για τη συντήρηση, επισκευή και τεχνική υποστήριξη μεγάλων πλοίων και υποβρυχίων, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας.

Στήριξη του 6ου Στόλου και του Πολεμικού Ναυτικού

Όπως υπογράμμισε, η νέα υποδομή θα καλύπτει σε σημαντικό βαθμό τις επιχειρησιακές ανάγκες του 6ου Στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ παράλληλα θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού και συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Ο υφυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη συμμετοχή της νοτιοκορεατικής Hanwha, επισημαίνοντας τη σημαντική τεχνογνωσία που διαθέτει στον ναυπηγικό και αμυντικό τομέα, αλλά και τους διαχρονικούς δεσμούς της με την Ελλάδα.

Όπως ανέφερε, η συνεργασία δημιουργεί ένα ευρύτερο πλέγμα στρατηγικής σύμπραξης μεταξύ Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας, συνδυάζοντας τεχνολογία, αμυντική συνεργασία και επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις προοπτικές απασχόλησης που δημιουργεί το εγχείρημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επένδυση αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία περίπου 10.000 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, οι οποίες θα αφορούν κυρίως μηχανικούς, τεχνικούς και εξειδικευμένο προσωπικό της βιομηχανίας.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα αποκτά τη δυνατότητα να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη ναυπηγική δραστηριότητα της Ανατολικής Μεσογείου, ενισχύοντας παράλληλα τη βιομηχανική της βάση.

Drone κοντά στη Λευκάδα – Αναμένονται διπλωματικές ενέργειες

Αναφερόμενος στο περιστατικό με το drone που εντοπίστηκε με εκρηκτικά κοντά στη Λευκάδα, ο κ. Θεοχάρης προανήγγειλε διπλωματικές πρωτοβουλίες από ελληνικής πλευράς.

Όπως σημείωσε, η Αθήνα βρίσκεται σε συνεννόηση με την ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο, ενώ εξετάζεται και η κατάθεση επίσημου διαβήματος προς την ουκρανική πλευρά.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί τη μετατροπή των χωρικών της υδάτων σε πεδίο πολεμικών ενεργειών, επισημαίνοντας πως το ελληνικό πόρισμα για το περιστατικό είναι σαφές και τεκμηριωμένο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι απαιτείται μεγαλύτερη διπλωματική κινητοποίηση ώστε να αποφεύγονται αντίστοιχα περιστατικά εκτός των εμπόλεμων ζωνών.

Ελληνοτουρκικά: Συνέχιση της θετικής ατζέντας χωρίς ψευδαισθήσεις

Σχολιάζοντας τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Θεοχάρης αναγνώρισε ότι η ρητορική ένταση από την πλευρά της Άγκυρας εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, ωστόσο υποστήριξε ότι η πολιτική των «ήρεμων νερών» έχει συμβάλει στη διατήρηση ενός πιο σταθερού περιβάλλοντος.

Ως παράδειγμα ανέφερε το πρόγραμμα ταχείας θεώρησης εισόδου για Τούρκους επισκέπτες στα ελληνικά νησιά, σημειώνοντας ότι περισσότεροι από 250.000 Τούρκοι πολίτες αξιοποίησαν τη σχετική διαδικασία το προηγούμενο διάστημα.

Όπως είπε, η Ελλάδα συνεχίζει να επενδύει στην οικονομική της ανάπτυξη, στην ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων και στη διεύρυνση των διεθνών της συμμαχιών, αξιοποιώντας το διάστημα σχετικής αποκλιμάκωσης των εντάσεων.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ελληνική πλευρά δεν τρέφει αυταπάτες για τις πάγιες τουρκικές θέσεις, τις οποίες χαρακτήρισε αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο, υπογραμμίζοντας ότι το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά κάθε νέα κίνηση της Άγκυρας και διαμορφώνει ανάλογα τη διπλωματική του στάση.

Κλείνοντας, τόνισε ότι ενδεχόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Τουρκίας δεν παράγουν αυτομάτως διεθνή έννομα αποτελέσματα, επισημαίνοντας ότι η Αθήνα θα αξιολογήσει κάθε εξέλιξη με βάση το περιεχόμενο και τις συνέπειές της.