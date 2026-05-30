ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Σε μερική αναθεώρηση της νέας μεταναστευτικής πολιτικής προχώρησε η αμερικανική κυβέρνηση, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόσφατη απόφαση να υποχρεώνονται οι υποψήφιοι για απόκτηση καθεστώτος μόνιμου κατοίκου των Ηνωμένων Πολιτειών να εγκαταλείπουν τη χώρα προκειμένου να ολοκληρώνουν τη διαδικασία από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας διευκρίνισε ότι η οδηγία που ανακοινώθηκε στις 22 Μαΐου δεν θα εφαρμόζεται οριζόντια σε όλους τους αιτούντες «πράσινη κάρτα», αλλά θα εξετάζεται κατά περίπτωση, αφήνοντας περιθώριο κρίσης στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Όπως ανέφερε το υπουργείο, η σχετική εγκύκλιος είχε κυρίως χαρακτήρα υπενθύμισης προς τους υπαλλήλους μετανάστευσης, προκειμένου να κάνουν χρήση της διακριτικής τους ευχέρειας κατά την αξιολόγηση κάθε φακέλου ξεχωριστά και να αποφασίζουν αν απαιτείται η αναχώρηση του αιτούντος από τις ΗΠΑ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η αρχική ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS) προέβλεπε ότι οι αλλοδαποί που βρίσκονται προσωρινά στη χώρα και επιθυμούν να αποκτήσουν καθεστώς μόνιμου κατοίκου θα έπρεπε, με ελάχιστες εξαιρέσεις, να επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής τους για να υποβάλουν την αίτησή τους. Η ρύθμιση αφορούσε κυρίως κατόχους προσωρινών θεωρήσεων εισόδου, όπως φοιτητές, εποχικούς εργαζόμενους και τουρίστες.

Ο εκπρόσωπος της USCIS, Ζακ Κάλερ, είχε υποστηρίξει ότι το αμερικανικό μεταναστευτικό σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε οι κάτοχοι προσωρινών αδειών παραμονής να αναχωρούν μετά τη λήξη του σκοπού για τον οποίο εισήλθαν στη χώρα και ότι η προσωρινή διαμονή δεν θα πρέπει να λειτουργεί αυτόματα ως μεταβατικό στάδιο προς τη μόνιμη εγκατάσταση.

Η ανακοίνωση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από οργανώσεις υπεράσπισης μεταναστών, νομικούς φορείς και πολιτικούς κύκλους, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι η εφαρμογή του μέτρου θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα σε χιλιάδες ανθρώπους που διαμένουν νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκονται ήδη στη διαδικασία απόκτησης μόνιμου καθεστώτος.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Chuy García χαρακτήρισε την πολιτική «παράλογη και βάναυση», επισημαίνοντας ότι θα ανάγκαζε χιλιάδες νόμιμους μετανάστες, μεταξύ αυτών συζύγους Αμερικανών πολιτών, να εγκαταλείψουν προσωρινά τις οικογένειες, την εργασία και την καθημερινότητά τους για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Washington Post, οι Ηνωμένες Πολιτείες χορηγούν κάθε χρόνο περισσότερες από ένα εκατομμύριο «πράσινες κάρτες», ενώ πάνω από το ήμισυ των αιτούντων βρίσκονται ήδη εντός της χώρας κατά την υποβολή των σχετικών αιτήσεων.

Η κυβερνητική αναδίπλωση θεωρείται μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης των αντιδράσεων και αποσαφήνισης μιας πολιτικής που είχε προκαλέσει αβεβαιότητα και ανησυχία σε χιλιάδες υποψήφιους μόνιμους κατοίκους των ΗΠΑ.