Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Σαφές μήνυμα υπέρ της επιτάχυνσης της απονομής της Δικαιοσύνης, της θεσμικής σταθερότητας και της συνεννόησης με το δικηγορικό σώμα έστειλε από τους Δελφούς ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κατά την έναρξη των εργασιών της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα εισέρχεται σε μια νέα περίοδο, κατά την οποία η ταχύτερη λειτουργία της Δικαιοσύνης και η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων και τη διασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας.

Έρχεται νέο νομοσχέδιο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Φλωρίδης προανήγγειλε την κατάθεση νομοσχεδίου που θα αναμορφώνει εκ βάθρων το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες, τροποποιώντας διατάξεις που βασίζονται στον νόμο 3741 του 1929.

Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των ενοχικών σχέσεων μεταξύ ιδιοκτητών και στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και λειτουργικού πλαισίου για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας.

«Οι μεταρρυθμίσεις αλλάζουν το τοπίο της Δικαιοσύνης»

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί, ο υπουργός Δικαιοσύνης έκανε λόγο για θεμελιώδεις αλλαγές στον χώρο της Δικαιοσύνης, όπως η εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη, οι μεταρρυθμίσεις στο κληρονομικό δίκαιο και η καθιέρωση του ηλεκτρονικού φακέλου δικογραφίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αλλαγές του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εκτιμώντας ότι συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση των καθυστερήσεων και στη βελτίωση της λειτουργίας των δικαστηρίων.

Απόλυτη συναίνεση για τον νέο Κώδικα Δικηγόρων

Κεντρικό σημείο της παρέμβασής του αποτέλεσε η επικείμενη αναμόρφωση του Κώδικα Δικηγόρων.

Ο κ. Φλωρίδης διαβεβαίωσε ότι καμία αλλαγή δεν πρόκειται να προωθηθεί χωρίς την πλήρη συμφωνία του δικηγορικού σώματος, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι το σχετικό νομοσχέδιο δεν θα κατατεθεί στη Βουλή εάν δεν υπάρξει καθολική συναίνεση των δικηγόρων.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί στην ψηφιοποίηση των δικαστηρίων, ιδιαίτερα στην Αθήνα, το ποσοστό ηλεκτρονικής κατάθεσης αγωγών εξακολουθεί να παραμένει χαμηλό, καθώς κυμαίνεται μόλις μεταξύ 5% και 10%.

Μπούγας: Οι μεταρρυθμίσεις ήταν αναγκαίες

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας υπογράμμισε ότι η ανάγκη αντιμετώπισης των χρόνιων καθυστερήσεων στην απονομή της Δικαιοσύνης επέβαλε την υιοθέτηση μέτρων που συζητούνταν επί δεκαετίες χωρίς να υλοποιούνται.

Όπως σημείωσε, όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης βασίζονται στην αντίληψη ότι η Δικαιοσύνη αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου, της κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατικής σταθερότητας.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τους δικηγόρους αναπόσπαστο τμήμα της λειτουργίας της Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει έμπρακτα τον θεσμικό τους ρόλο, τόσο μέσω της ανάθεσης νέων αρμοδιοτήτων όσο και μέσω της συμμετοχής τους στη διαμόρφωση νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Παρέμβαση Κουτσόλαμπρου για τη δίκη των Τεμπών

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, αναφερόμενος στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Όπως τόνισε, πρόκειται για μια υπόθεση που απασχολεί βαθιά την ελληνική κοινωνία και απέναντι στην οποία το δικηγορικό σώμα έχει ιστορική ευθύνη να συμβάλει στην αναζήτηση της αλήθειας και στην απονομή δικαιοσύνης.

Υπενθύμισε ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή πράξη θεσμικής ευθύνης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν για τη βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής της δίκης, σημειώνοντας ότι εξασφαλίστηκε η προσθήκη εκατό νέων θέσεων στην αίθουσα και η αναβάθμιση των υποδομών για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των παραγόντων της διαδικασίας.

Ο κ. Κουτσόλαμπρος υπογράμμισε ακόμη ότι η δίκη πρέπει να εξελιχθεί απρόσκοπτα και χωρίς πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τον σκοπό της απονομής δικαιοσύνης.

Στο στόχαστρο οι πρακτικές τραπεζών και funds

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας στάθηκε και στο ζήτημα των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (funds), εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του δικηγορικού κόσμου για πρακτικές που, όπως υποστήριξε, θίγουν τα δικαιώματα των δανειοληπτών.

Ειδικότερα, επέκρινε περιπτώσεις κατά τις οποίες τράπεζες ή εταιρείες επιχειρούν να επιλέγουν οι ίδιες τον δικηγόρο που θα εκπροσωπήσει τον δανειολήπτη σε διαδικασίες προσημειώσεων, κάνοντας λόγο για σοβαρά ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων.

Παράλληλα, ζήτησε τη δημιουργία αυστηρότερου θεσμικού πλαισίου και την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων των οφειλετών.

Νέος Κώδικας Δικηγόρων με έμφαση στην αυτορρύθμιση

Αναφερόμενος στην αναμόρφωση του Κώδικα Δικηγόρων, ο κ. Κουτσόλαμπρος σημείωσε ότι πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα εγχειρήματα των τελευταίων ετών.

Στόχος, όπως είπε, είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα καλύπτει το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος, από την απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας μέχρι τα ασυμβίβαστα, τις αμοιβές και το πειθαρχικό δίκαιο.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη διασφάλισης της αυτορρύθμισης του επαγγέλματος, σύμφωνα με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.

Μήνυμα ενότητας από τη Δικηγορική Σύλλογο Άμφισσας

Η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άμφισσας, Σταυρούλα Πήττα, καλωσόρισε τους συνέδρους στους Δελφούς, επισημαίνοντας τον συμβολισμό του τόπου ως σημείου αναφοράς για τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και τη θεσμική λειτουργία της πολιτείας.

Τόνισε ότι, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να υπάρχουν στο εσωτερικό του κλάδου, ο κοινός στόχος παραμένει η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών άσκησης της δικηγορίας και η αποτελεσματική απονομή της Δικαιοσύνης προς όφελος των πολιτών και της κοινωνικής ειρήνης.