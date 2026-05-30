State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης
17:10 - 30 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Τη βαθιά απογοήτευσή τους για την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιά να χορηγήσει υπό όρους αποφυλάκιση στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο εξέφρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω επίσημης ανακοίνωσης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καλώντας παράλληλα την ελληνική πλευρά να εξαντλήσει κάθε νόμιμο περιθώριο ώστε να επανεξεταστεί η υπόθεση.

Στην ανακοίνωση, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τον Γιωτόπουλο ως ηγετική φυσιογνωμία και βασικό καθοδηγητή της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», εκφράζοντας την αντίθεσή του στην απόφαση αποφυλάκισής του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια της πολυετούς δράσης της η «17 Νοέμβρη» προχώρησε σε σειρά δολοφονικών επιθέσεων, μεταξύ των οποίων και η δολοφονία τεσσάρων Αμερικανών αξιωματούχων: του σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα Ρίτσαρντ Γουέλς, του πλοιάρχου Τζορτζ Τσάντες, του πλοιάρχου Γουίλιαμ Νόρντιν και του λοχία Ρόναλντ Στιούαρτ. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη δολοφονία Βρετανού στρατιωτικού ακολούθου, υπαλλήλου της τουρκικής πρεσβείας, καθώς και δεκάδων Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους από τη δράση της οργάνωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή και τον ρόλο του στις ενέργειες της οργάνωσης.

Οι αμερικανικές αρχές επισημαίνουν ακόμη ότι ο καταδικασμένος δεν έχει αναλάβει δημόσια την ευθύνη για τις πράξεις του ούτε έχει εκφράσει μεταμέλεια. Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι στις 25 Μαΐου ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε έφεση κατά της απόφασης αποφυλάκισης, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτισης της ποινής.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δηλώνει ότι στηρίζει τη συγκεκριμένη νομική πρωτοβουλία και καλεί την ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο θεσμικό και νομικό μέσο προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου η υπόθεση.

Κλείνοντας, η ανακοίνωση αναφέρεται στις οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατικής δράσης της «17 Νοέμβρη», τονίζοντας ότι εξακολουθούν να βιώνουν τις συνέπειες των απωλειών τους μετά από δεκαετίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπογραμμίζουν ότι η τρομοκρατία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ή να δικαιολογηθεί και επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν να στηρίζουν τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, συνεργαζόμενες με τους διεθνείς εταίρους τους για την απόδοση δικαιοσύνης.

