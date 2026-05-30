ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο
Υγεία
22:01 - 30 Μάι 2026

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέες κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση της επιδημίας του Έμπολα στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε ο World Health Organization, παρουσιάζοντας τις συστάσεις ειδικών για υποψήφιες θεραπείες και εμβόλια που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην καταπολέμηση του στελέχους Μπουντιμπούγκιο.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ανακοινώσεις έγιναν στο πλαίσιο της επίσκεψης του γενικού διευθυντή του ΠΟΥ στην περιοχή της Ιτούρι, όπου εντοπίζεται το επίκεντρο της επιδημίας. Όπως γνωστοποίησε ο οργανισμός, ανεξάρτητες επιστημονικές επιτροπές αξιολόγησαν διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και εμβολιαστικές προσεγγίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ορισμένα πειραματικά φάρμακα εμφανίζουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα και θεωρούνται αρκετά υποσχόμενα ώστε να δοκιμαστούν σε κλινικές μελέτες. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει εγκεκριμένη ειδική θεραπεία ούτε διαθέσιμο εμβόλιο για το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού.

Για τη θεραπευτική αντιμετώπιση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, οι ειδικοί εισηγούνται την αξιολόγηση των μονοκλωνικών αντισωμάτων MBP134 και Maftivimab, καθώς και του αντιιικού φαρμάκου ρεμδεσιβίρη. Παράλληλα, εξετάζεται και η αποτελεσματικότητα συνδυαστικών θεραπειών που θα περιλαμβάνουν τόσο αντισώματα όσο και αντιιικά σκευάσματα.

Όσον αφορά την προληπτική προστασία ατόμων που έχουν έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένα ή πιθανά κρούσματα, προτείνεται η χορήγηση του αντιιικού φαρμάκου οβελδεσιβίρη από το στόμα. Ωστόσο, ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι σε πολλές περιοχές της ΛΔ Κονγκό η αποτελεσματική ιχνηλάτηση των επαφών παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των συνθηκών που επικρατούν.

Στο πεδίο των εμβολίων, ως η πλέον ελπιδοφόρα υποψήφια λύση αξιολογείται το εμβόλιο rVSV Bundibugyo, το οποίο αναπτύσσεται από την International AIDS Vaccine Initiative και χορηγείται σε μία δόση. Παρόλα αυτά, εκτιμάται ότι θα χρειαστούν ακόμη επτά έως εννέα μήνες πριν καταστεί διαθέσιμο για κλινικές δοκιμές.

Παράλληλα, το εμβόλιο ChAdOx1 Bundibugyo, που αναπτύσσεται από το University of Oxford σε συνεργασία με το Serum Institute of India, ενδέχεται να είναι έτοιμο για αξιολόγηση μέσα στους επόμενους δύο έως τρεις μήνες. Ωστόσο, απαιτούνται επιπλέον δεδομένα από πειραματικές δοκιμές σε ζώα προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ασφάλειά του.

Αντίθετα, το εμβόλιο Ervebo, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη κατά του στελέχους Ζαΐρ του Έμπολα, δεν φαίνεται να προσφέρει επαρκή προστασία έναντι του στελέχους Μπουντιμπούγκιο.

Ο ΠΟΥ, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ουγκάντας, τα Africa Centres for Disease Control and Prevention και άλλους επιστημονικούς φορείς, εργάζεται για την κατάρτιση των απαραίτητων πρωτοκόλλων που θα διέπουν τις κλινικές δοκιμές των νέων θεραπειών και εμβολίων.

Μέχρι να υπάρξουν ασφαλή και τεκμηριωμένα αποτελέσματα, ο οργανισμός υπογραμμίζει ότι η βασική προτεραιότητα παραμένει η διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης του ιού μέσω της έγκαιρης διάγνωσης, της απομόνωσης των κρουσμάτων, της συστηματικής ιχνηλάτησης επαφών, της φροντίδας των ασθενών, της ενημέρωσης των τοπικών κοινοτήτων και της ασφαλούς διαχείρισης των θυμάτων.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία των Africa CDC, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.000 ύποπτα κρούσματα της νόσου, ενώ οι θάνατοι που συνδέονται με την επιδημία ανέρχονται σε 246.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΟΥ για Έμπολα: Στα 906 τα ύποπτα κρούσματα στο Κονγκό
Υγεία

ΠΟΥ για Έμπολα: Στα 906 τα ύποπτα κρούσματα στο Κονγκό

ΠΟΥ για χανταϊό: Σταθερή η κατάσταση - Στα 13 συνολικά τα κρούσματα
Υγεία

ΠΟΥ για χανταϊό: Σταθερή η κατάσταση - Στα 13 συνολικά τα κρούσματα

ActionAid: «Ωρολογιακή βόμβα» η έλλειψη προστατευτικού εξοπλισμού απέναντι στον Έμπολα σε σχολεία και κοινότητες
Υγεία

ActionAid: «Ωρολογιακή βόμβα» η έλλειψη προστατευτικού εξοπλισμού απέναντι στον Έμπολα σε σχολεία και κοινότητες

Συναγερμός για τον Έμπολα στην Αφρική – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η επιδημία ξεφεύγει από τον έλεγχο
Ειδήσεις

Συναγερμός για τον Έμπολα στην Αφρική – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η επιδημία ξεφεύγει από τον έλεγχο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

Ειδήσεις
30/05/2026 - 18:55

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Υγεία
30/05/2026 - 18:47

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Ακίνητα
30/05/2026 - 18:30

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση για το «δίχτυ προστασίας» 15.000 ευάλωτων νοικοκυριών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/05/2026 - 18:00

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Οικονομία
30/05/2026 - 17:40

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 17:10

State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης

Ειδήσεις
30/05/2026 - 16:40

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Πολιτική
30/05/2026 - 16:10

Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ