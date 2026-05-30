ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Νέες κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση της επιδημίας του Έμπολα στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε ο World Health Organization, παρουσιάζοντας τις συστάσεις ειδικών για υποψήφιες θεραπείες και εμβόλια που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην καταπολέμηση του στελέχους Μπουντιμπούγκιο.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ανακοινώσεις έγιναν στο πλαίσιο της επίσκεψης του γενικού διευθυντή του ΠΟΥ στην περιοχή της Ιτούρι, όπου εντοπίζεται το επίκεντρο της επιδημίας. Όπως γνωστοποίησε ο οργανισμός, ανεξάρτητες επιστημονικές επιτροπές αξιολόγησαν διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και εμβολιαστικές προσεγγίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ορισμένα πειραματικά φάρμακα εμφανίζουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα και θεωρούνται αρκετά υποσχόμενα ώστε να δοκιμαστούν σε κλινικές μελέτες. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει εγκεκριμένη ειδική θεραπεία ούτε διαθέσιμο εμβόλιο για το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού.

Για τη θεραπευτική αντιμετώπιση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, οι ειδικοί εισηγούνται την αξιολόγηση των μονοκλωνικών αντισωμάτων MBP134 και Maftivimab, καθώς και του αντιιικού φαρμάκου ρεμδεσιβίρη. Παράλληλα, εξετάζεται και η αποτελεσματικότητα συνδυαστικών θεραπειών που θα περιλαμβάνουν τόσο αντισώματα όσο και αντιιικά σκευάσματα.

Όσον αφορά την προληπτική προστασία ατόμων που έχουν έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένα ή πιθανά κρούσματα, προτείνεται η χορήγηση του αντιιικού φαρμάκου οβελδεσιβίρη από το στόμα. Ωστόσο, ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι σε πολλές περιοχές της ΛΔ Κονγκό η αποτελεσματική ιχνηλάτηση των επαφών παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των συνθηκών που επικρατούν.

Στο πεδίο των εμβολίων, ως η πλέον ελπιδοφόρα υποψήφια λύση αξιολογείται το εμβόλιο rVSV Bundibugyo, το οποίο αναπτύσσεται από την International AIDS Vaccine Initiative και χορηγείται σε μία δόση. Παρόλα αυτά, εκτιμάται ότι θα χρειαστούν ακόμη επτά έως εννέα μήνες πριν καταστεί διαθέσιμο για κλινικές δοκιμές.

Παράλληλα, το εμβόλιο ChAdOx1 Bundibugyo, που αναπτύσσεται από το University of Oxford σε συνεργασία με το Serum Institute of India, ενδέχεται να είναι έτοιμο για αξιολόγηση μέσα στους επόμενους δύο έως τρεις μήνες. Ωστόσο, απαιτούνται επιπλέον δεδομένα από πειραματικές δοκιμές σε ζώα προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ασφάλειά του.

Αντίθετα, το εμβόλιο Ervebo, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη κατά του στελέχους Ζαΐρ του Έμπολα, δεν φαίνεται να προσφέρει επαρκή προστασία έναντι του στελέχους Μπουντιμπούγκιο.

Ο ΠΟΥ, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ουγκάντας, τα Africa Centres for Disease Control and Prevention και άλλους επιστημονικούς φορείς, εργάζεται για την κατάρτιση των απαραίτητων πρωτοκόλλων που θα διέπουν τις κλινικές δοκιμές των νέων θεραπειών και εμβολίων.

Μέχρι να υπάρξουν ασφαλή και τεκμηριωμένα αποτελέσματα, ο οργανισμός υπογραμμίζει ότι η βασική προτεραιότητα παραμένει η διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης του ιού μέσω της έγκαιρης διάγνωσης, της απομόνωσης των κρουσμάτων, της συστηματικής ιχνηλάτησης επαφών, της φροντίδας των ασθενών, της ενημέρωσης των τοπικών κοινοτήτων και της ασφαλούς διαχείρισης των θυμάτων.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία των Africa CDC, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.000 ύποπτα κρούσματα της νόσου, ενώ οι θάνατοι που συνδέονται με την επιδημία ανέρχονται σε 246.