Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση
19:55 - 30 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Με επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας επανέρχεται στο ζήτημα των τουρκικών θέσεων για την Κύπρο, απαντώντας σε προηγούμενη επιστολή της Τουρκίας με ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου 2026.

Στο κείμενο της κυπριακής επιστολής, ημερομηνίας 11 Μαΐου 2026, η Λευκωσία υπογραμμίζει εκ νέου ότι στην Κύπρο υπάρχει μόνο ένα κράτος, η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία αποτελεί τη μοναδική διεθνώς αναγνωρισμένη και νόμιμη κυβέρνηση από την ίδρυσή της το 1960. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η τουρκική στρατιωτική επέμβαση του 1974 και η συνεχιζόμενη παρουσία στρατευμάτων στο βόρειο τμήμα του νησιού δεν μεταβάλλουν τη διεθνή νομική υπόσταση και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ολόκληρη την επικράτειά της.

Η επιστολή υπενθυμίζει επίσης ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με τα ψηφίσματα 541 (1983) και 550 (1984), έχει καταδικάσει την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα εδάφη, χαρακτηρίζοντάς την νομικά άκυρη και καλώντας όλα τα κράτη να μην την αναγνωρίσουν. Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζεται ότι τα σχετικά ψηφίσματα επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας υπέρ της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, η Λευκωσία αναφέρεται στη νομική υπόσταση της λεγόμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οντότητα που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα παράνομης χρήσης βίας και παραβιάσεων κανόνων του διεθνούς δικαίου. Ως εκ τούτου, σημειώνεται ότι δεν διαθέτει διεθνή νομική προσωπικότητα ούτε ικανότητα σύναψης έγκυρων διεθνών συμφωνιών, οι οποίες θεωρούνται άκυρες εξαρχής.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις θαλάσσιες διεκδικήσεις που προβάλλει η Τουρκία μέσω χαρτογραφήσεων και συντεταγμένων, τις οποίες η κυπριακή πλευρά χαρακτηρίζει χωρίς νομική βάση και χωρίς καμία διεθνή δεσμευτικότητα. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα ούτε για την Κυπριακή Δημοκρατία ούτε για τρίτα κράτη.

Τέλος, η Λευκωσία απορρίπτει τη θέση περί περιορισμένων θαλάσσιων δικαιωμάτων των νησιών, κάνοντας αναφορά στο άρθρο 121 παράγραφος 2 της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982). Όπως αναφέρει, η συγκεκριμένη τουρκική ερμηνεία βασίζεται σε επιλεκτική και παραμορφωμένη ανάγνωση του διεθνούς δικαίου και της σχετικής νομολογίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/05/2026 - 21:43
