ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21:01 - 30 Μάι 2026

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Reporter.gr Newsroom
Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα βρίσκεται η παγκόσμια συνεδριακή βιομηχανία, η οποία εμφανίζει οικονομικό αποτύπωμα που αγγίζει τα 1,83 τρισ. δολάρια, στηρίζοντας περισσότερες από 24 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και προσελκύοντας πάνω από 2 δισεκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στην IMEX Frankfurt 2026, τη μεγαλύτερη συνεδριακή έκθεση της Ευρώπης, από τον διεθνή οργανισμό IAPCO, και αναδείχθηκαν από την πρόεδρο του οργανισμού, Σίσσυ Λυγνού, στο πλαίσιο του 10ου Περιφερειακού Συνεδρίου της ΠΟΞ που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο.

Όπως επισημάνθηκε, ο κλάδος των συνεδρίων και εκδηλώσεων δεν αποτελεί απλώς τμήμα του τουρισμού, αλλά μια αυτόνομη και υψηλής αξίας οικονομική δραστηριότητα, γνωστή διεθνώς ως “The Meetings Industry”, με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιδράσεις.

Η Ελλάδα στην 47η θέση παγκοσμίως

Παρά το ισχυρό τουριστικό brand της χώρας, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 47η θέση παγκοσμίως στον τομέα του συνεδριακού τουρισμού, με τη συνολική συνεισφορά του κλάδου στην εθνική οικονομία να ανέρχεται περίπου στα 2 δισ. ευρώ ετησίως.

Η επίδοση αυτή αναδεικνύει, όπως τονίστηκε, σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης, ειδικά σε σύγκριση με ανταγωνίστριες χώρες παρόμοιου μεγέθους. Ενδεικτικά, η Πορτογαλία καταγράφει έσοδα περίπου 6 δισ. ευρώ από τον συγκεκριμένο τομέα, ενώ η Ιταλία εμφανίζει ακόμη υψηλότερες επιδόσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίστηκε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης της παρουσίας της στη διεθνή συνεδριακή αγορά, υπό την προϋπόθεση στοχευμένης στρατηγικής και επενδύσεων.

Χάσμα προβολής και ανταγωνιστικότητας

Κατά την τοποθέτησή της στο 10ο Περιφερειακό Συνέδριο της ΠΟΞ και στο πάνελ με θέμα «Βιώσιμη Ανάπτυξη Τουριστικών Προορισμών», η Σίσσυ Λυγνού αναφέρθηκε στο χάσμα προβολής της χώρας σε σχέση με τους διεθνείς ανταγωνιστές.

Όπως σημείωσε, στην IMEX Frankfurt οι περισσότερες χώρες παρουσίασαν εξειδικευμένα συνεδριακά προφίλ, ενώ η Ελλάδα εμφανίστηκε κυρίως μέσω εικόνων που σχετίζονται με θάλασσα, βουνό και φυσικό τοπίο, χωρίς επαρκή έμφαση στη συνεδριακή της ταυτότητα.

Τόνισε χαρακτηριστικά ότι, παρά τη δυναμική του ελληνικού brand, απαιτείται άμεση αξιοποίηση της συγκυρίας, ώστε η χώρα να ενισχύσει τη θέση της στον διεθνή χάρτη της συνεδριακής βιομηχανίας.

Υποδομές και προοπτικές ανάπτυξης

Σημαντικό ζήτημα που αναδείχθηκε είναι η έλλειψη επαρκών συνεδριακών υποδομών, καθώς αρκετοί διεθνείς οργανισμοί εκδηλώνουν ενδιαφέρον για διοργάνωση συνεδρίων στην Ελλάδα, αλλά αντιμετωπίζουν περιορισμούς χωρητικότητας και κατάλληλων χώρων.

Στο πλαίσιο αυτό, θετικά αξιολογείται η ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής για τη δημιουργία νέου συνεδριακού κέντρου στην Αθήνα, εξέλιξη που μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη θέση της χώρας στον κλάδο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία με τον ΕΟΤ για την ανάπτυξη εξειδικευμένου υλικού προβολής της Ελλάδας ως συνεδριακού προορισμού, γεγονός που θεωρείται σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Το μήνυμα για τον κλάδο

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η πρόεδρος της IAPCO υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, ωστόσο απαιτείται καλύτερος συντονισμός, σαφής στρατηγικός σχεδιασμός και στοχευμένες επενδύσεις για την πλήρη αξιοποίησή τους.

Όπως σημείωσε, η χώρα έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει ουσιαστικά τη θέση της στη διεθνή αγορά συνεδρίων και εκδηλώσεων, καθώς υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον από διεθνείς οργανισμούς που αναζητούν προορισμούς με προστιθέμενη αξία για τη διοργάνωση μεγάλων συνεδρίων.

Καταλήγοντας, επεσήμανε ότι η υφιστάμενη δυναμική πρέπει να αξιοποιηθεί άμεσα, προκειμένου η Ελλάδα να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας.

