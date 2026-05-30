18:47 - 30 Μάι 2026

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Reporter.gr Newsroom
Ο δήμος Αθηναίων επανεκκινεί από την Τρίτη 2 Ιουνίου το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος (31/5). Παράλληλα, διοργανώνει δωρεάν συμμετοχικό διαδικτυακό σεμινάριο με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ομιλητών, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών υγείας.

Το πρόγραμμα του ιατρείου υλοποιείται από τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και υπό την εποπτεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απευθύνεται σε δημότες και κατοίκους εντός των ορίων του δήμου και λειτουργεί σε ολιγομελή τμήματα.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής, φαρμακευτική θεραπεία και συστηματική παρακολούθηση στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της Παρασκευής Κατσαούνου, καθηγήτριας Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, στη Μονάδα Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Α’ ΚΕΘ του ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» και μέλους του Δ.Σ. της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

Στόχος και αποτελέσματα του προγράμματος

Σκοπός του ιατρείου είναι να βοηθήσει τους καπνιστές που επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα να το πετύχουν με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο. Παράλληλα, κινητοποιεί και όσους δεν είναι ακόμη έτοιμοι, ώστε σε δεύτερο χρόνο να μπορέσουν να προχωρήσουν στην οριστική διακοπή.

Από το 2024, στο πρόγραμμα του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος του Δήμου Αθηναίων έχουν συμμετάσχει 127 άτομα, με ποσοστό μείωσης ή και πλήρους διακοπής του καπνίσματος που ξεπερνά το 50%.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν:

Αναλυτική ενημέρωση για τις επιπτώσεις του καπνίσματος και τα οφέλη της διακοπής.

Προληπτικό ιατρικό έλεγχο της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας.

Εφαρμογή διεθνών οδηγιών διακοπής καπνίσματος, σύμφωνα με τις οποίες ο συνδυασμός εξατομικευμένης συμβουλευτικής και φαρμακευτικής αγωγής αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά επιτυχίας.

Παρακολούθηση και υποστήριξη μετά τη διακοπή, ώστε να παγιωθεί το αποτέλεσμα και να αποφευχθούν πιθανές υποτροπές.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη, από τις 17:00 έως τις 20:30, σε τρεις ομάδες των 10 ατόμων, στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, στη Σαρανταπόρου 4, στα Άνω Πατήσια. Λειτουργεί υπό την επιμέλεια πνευμονολόγου, επισκεπτριών υγείας και της γραμματειακής υποστήριξης του Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής.

Για πληροφορίες και εγγραφές, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 2015510 (εσωτ. 119 ή 123).

Δωρεάν webinar για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος

Παράλληλα, το Τμήμα οργανώνει την Πέμπτη 4 Ιουνίου διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: «Webinar για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος 2026 – Μιλήστε με τους ειδικούς».

Το webinar έχει διάρκεια 1 ώρα και 45 λεπτά και η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

12:15 – 12:35

«Κάπνισμα και ευάλωτοι πληθυσμοί»

Ομιλήτρια: Δρ. Σταματούλα Τσικρικά, πνευμονολόγος – φυματιολόγος στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας και πρόεδρος της Ομάδας Προαγωγής Υγείας και Διακοπής Καπνίσματος της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

12:35 – 12:50

«Νέα καπνικά προϊόντα και αποτελεσματικότητα ιατρείων διακοπής καπνίσματος»

Ομιλήτρια: Παρασκευή Κατσαούνου, καθηγήτρια Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, στη Μονάδα Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Α’ ΚΕΘ του ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» και μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

Θα ακολουθήσει συζήτηση και υποβολή ερωτήσεων, με τη λήξη του σεμιναρίου στις 14:00.

