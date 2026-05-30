«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εκτεταμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστής και ως «ελληνικό FBI», με την κωδική ονομασία «Θερισμός», η οποία στοχεύει στην αποκάλυψη και εξάρθρωση οργανωμένων κυκλωμάτων που φέρονται να αποσπούσαν παράνομα αγροτικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις έως τώρα έρευνες, οι υποθέσεις εκτείνονται γεωγραφικά από την Κρήτη έως τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ μέχρι σήμερα έχουν αποδοθεί κατηγορίες σε περισσότερα από 1.000 άτομα. Οι αρχές κάνουν λόγο για πέντε μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις που έχουν εξαρθρωθεί τους τελευταίους έξι μήνες, με τη δράση τους να χρονολογείται τουλάχιστον από το 2018.

Η εικόνα που διαμορφώνεται, όπως προκύπτει από τους φακέλους της ΔΑΟΕ, δείχνει ότι οι υποθέσεις δεν αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις μικρής κλίμακας, αλλά οργανωμένα σχήματα με κατανομή ρόλων, διάρκεια δράσης και συγκεκριμένη μεθοδολογία, τα οποία φέρονται να εκμεταλλεύονταν αδυναμίες του συστήματος επιδοτήσεων.

Κεντρικός μηχανισμός της απάτης φέρεται να ήταν ο εντοπισμός αγροτεμαχίων ή βοσκοτόπων που δεν είχαν δηλωθεί από άλλους δικαιούχους, ακόμη και όταν ανήκαν σε ανυποψίαστους πολίτες, αποβιώσαντες ή στο Δημόσιο. Στη συνέχεια, μέλη των κυκλωμάτων, συχνά με τη συνδρομή λογιστικών γνώσεων ή διασυνδέσεων, καταχωρούσαν τα στοιχεία αυτά σε δηλώσεις περιουσίας τρίτων προσώπων, τα οποία εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές.

Με βάση αυτά τα στοιχεία υποβάλλονταν αιτήσεις για επιδοτήσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα σχετικά δεδομένα διαγράφονταν στη συνέχεια από τα φορολογικά μητρώα, σε μια προσπάθεια συγκάλυψης των ενεργειών. Παράλληλα, καταγράφονται περιπτώσεις τεχνητής «διόγκωσης» ζωικού κεφαλαίου, με στόχο την αύξηση των ποσών ενίσχυσης.

Οι έρευνες έχουν επίσης αναδείξει εμπλοκή Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων σε ορισμένες υποθέσεις, γεγονός που, σύμφωνα με τις αρχές, διευκόλυνε είτε την πρόσβαση σε δεδομένα χαρτογράφησης είτε την ταχύτερη και ευνοϊκότερη επεξεργασία αιτήσεων.

Σε μία από τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η εγκληματική δραστηριότητα συνδέεται με τη δημιουργία εταιρειών που εξέδιδαν εικονικά παραστατικά και πλαστές πιστοποιήσεις, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν ως δικαιολογητικά για την είσπραξη επιδοτήσεων.

Η γεωγραφική κατανομή των υποθέσεων υπογραμμίζει, όπως αναφέρουν οι αρμόδιες αρχές, τη διασπορά του φαινομένου. Μία από τις πρώτες οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν είχε δράση στην Κρήτη και τη Σάμο, με περισσότερους από 40 κατηγορούμενους. Άλλη υπόθεση που αποκαλύφθηκε αφορούσε δίκτυο με επίκεντρο το Κιλκίς και τη Βόρεια Ελλάδα, στο οποίο εμπλέκονται περίπου 290 άτομα. Σε νεότερες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν επιπλέον ομάδες με δραστηριότητα σε πολλαπλές περιοχές, από την Κρήτη έως την Αθήνα, τη Σαντορίνη και την Ήπειρο, με μία εξ αυτών να αριθμεί πάνω από 400 κατηγορούμενους.

Συνολικά, όπως αναφέρει η ΕΡΤ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν συλληφθεί πάνω από 90 άτομα, ενώ περίπου 17 έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Άλλοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η εκτιμώμενη οικονομική ζημία από τις πέντε υποθέσεις υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως το συνολικό μέγεθος της ζημίας, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, έχουν διαταχθεί περίπου 70 έλεγχοι από το 2010 έως σήμερα για πιθανές παρατυπίες σε αγροτικές ενισχύσεις, στο πλαίσιο ευρύτερης διερεύνησης του μηχανισμού χορήγησης επιδοτήσεων. Οι αρχές εκτιμούν ότι η πλήρης χαρτογράφηση του δικτύου και των μεθόδων του απαιτεί χρόνο, ωστόσο ήδη καταγράφονται μετρήσιμα αποτελέσματα στην αποδόμηση οργανωμένων σχημάτων.

Η επιχείρηση «Θερισμός» συνεχίζεται, με τις διωκτικές αρχές να εξετάζουν νέα δεδομένα και διασυνδέσεις, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα σε όλη τη χώρα.