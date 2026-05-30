ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία
Πολιτική
20:40 - 30 Μάι 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Reporter.gr Newsroom
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μετατρέψει την αλαζονεία σε επίσημη κρατική γραμμή», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.  

Και συνεχίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ: «Η εικόνα της κυβέρνησης δια στόματος Παύλου Μαρινάκη αποτυπώνεται σε δύο λέξεις: αυταρχισμός και αυθαιρεσία.

Από τη μία δηλώνει προκλητικά ότι «δεν γνωρίζει» αν υπάρχουν ρατσιστές και βασανιστές στην Ελληνική Αστυνομία, την ώρα που ο Συνήγορος του Πολίτη, σε πόρισμα-κόλαφο για τον θάνατο του Μοχάμεντ Καμράν, καταγράφει σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης κατά τη διάρκεια της κράτησής του και ζητά διερεύνηση ρατσιστικού κινήτρου.

Από την άλλη, ακόμη τρεις δημοσιογράφοι οδηγούνται στα δικαστήρια επειδή έκαναν τη δουλειά τους, αποκαλύπτοντας στοιχεία για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων σε δημόσια υπόθεση. Η νομική ενέργεια, που στρέφεται κατά των δημοσιογράφων Δανάης Μαραγκουδάκη, Σταύρου Μαλιχούδη και της διευθύντριας του Solomon, Ηλιάνας Παπαγγελή, είναι απαράδεκτη.

Αντί η κυβέρνηση να απολογηθεί για την καθυστέρηση ενσωμάτωσης ουσιαστικού πλαισίου προστασίας απέναντι στις SLAPP διώξεις, επιλέγει την ειρωνεία, τις επιθέσεις στους δημοσιογράφους και τις υπεκφυγές.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μετατρέψει την αλαζονεία σε επίσημη κρατική γραμμή. Δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Είναι η κανονικοποίηση ενός επικίνδυνου καθεστώτος αυταρχισμού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία του Τύπου, απέναντι σε μια κυβέρνηση που νομίζει ότι θα εξακολουθεί να μη λογοδοτεί πουθενά για τις αθλιότητές της».

