Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα
15:41 - 30 Μάι 2026

Ογδόντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται από την ιστορική ενέργεια των Μανώλη Γλέζου και Λάκη Σάντα να κατεβάσουν τη ναζιστική σημαία από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, μια πράξη που έμελλε να αποτελέσει σύμβολο αντίστασης απέναντι στη γερμανική κατοχή.

Με αφορμή την επέτειο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το γεγονός ως «μία από τις πρώτες και πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα», υπογραμμίζοντας τη διαχρονική σημασία του για τη συλλογική ιστορική μνήμη της χώρας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Δένδια: «85 χρόνια πριν, ο Μανώλης Γλέζος – τον οποίο είχα την τιμή να γνωρίζω προσωπικά – και ο Λάκης Σάντας, κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Μία από τις πρώτες και πλέον εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα», αναφέρει ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

Ακρόπολη 1941: Όταν δύο νέοι αψήφησαν τη ναζιστική κατοχή

Τη νύχτα της 30ής προς την 31η Μαΐου 1941, οι νεαροί τότε αγωνιστές Λάκης Σάντας και Μανώλης Γλέζος πραγματοποίησαν μία από τις πλέον συμβολικές πράξεις της ελληνικής Αντίστασης, κατεβάζοντας και καταστρέφοντας τη ναζιστική σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό που κυμάτιζε στην Ακρόπολη, κάτω από τη φρούρηση των γερμανικών δυνάμεων κατοχής.

Η ενέργειά τους προκάλεσε έντονη αναστάτωση στις κατοχικές αρχές. Την επόμενη ημέρα, οι Γερμανοί ανακοίνωσαν επίσημα την εξαφάνιση της πολεμικής σημαίας από τον Ιερό Βράχο, κάνοντας λόγο για άγνωστους δράστες και διατάσσοντας την αναζήτησή τους με την απειλή της θανατικής ποινής. Παράλληλα, μέρος του ελληνικού Τύπου που τελούσε υπό τον έλεγχο των κατοχικών μηχανισμών καταδίκασε δημόσια την αντιστασιακή αυτή πράξη.

Το εγχείρημα των δύο νέων λειτούργησε ως ισχυρό μήνυμα αντίστασης και τόνωσε το ηθικό του ελληνικού λαού στα πρώτα, δύσκολα χρόνια της Κατοχής. Ωστόσο, το ναζιστικό καθεστώς αντέδρασε σκληρά, καταδικάζοντας ερήμην σε θάνατο τόσο τον Σάντα όσο και τον Γλέζο και εξαπολύοντας εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, στις 24 Μαρτίου 1942, ο Λάκης Σάντας συνελήφθη από γερμανικές δυνάμεις και οδηγήθηκε στις φυλακές Αβέρωφ, όπου κρατήθηκε μαζί με άλλους αγωνιστές της Αντίστασης.

{https://x.com/NikosDendias/status/2060609696734556256}

