Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών
20:20 - 30 Μάι 2026

Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών επανέρχεται στο επίκεντρο του διεθνούς οικονομικού διαλόγου, καθώς οι πιέσεις που δέχονται για τη διαχείριση του πληθωρισμού εντείνονται και προκαλούν νέα ερωτήματα σχετικά με τα όρια της νομισματικής πολιτικής, σύμφωνα με δηλώσεις νυν και πρώην αξιωματούχων που επικαλείται το Reuters.

Όπως σημειώνεται, η παγκόσμια άνοδος του πληθωρισμού έχει επιταχυνθεί μετά την αύξηση των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν, γεγονός που έχει οδηγήσει πολλές κεντρικές τράπεζες είτε σε αυξήσεις επιτοκίων είτε σε αναβολή σχεδιαζόμενων μειώσεων, με στόχο να αποτραπεί η μονιμοποίηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Χέλγκε Μπέργκερ, αναπληρωτής διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τόνισε σε συνέδριο ότι η άσκηση ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη σε συνθήκες υψηλού πληθωρισμού, όταν οι αποφάσεις έχουν άμεσο κοινωνικό και πολιτικό κόστος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είναι εύκολο να είσαι ανεξάρτητος όταν ο πληθωρισμός είναι χαμηλός, αλλά πολύ πιο περίπλοκο όταν πρέπει να ληφθούν μέτρα που δεν είναι δημοφιλή», υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης της τρέχουσας κατάστασης.

Στο ίδιο πλαίσιο, στελέχη κεντρικών τραπεζών επισημαίνουν ότι οι πολιτικές πιέσεις δεν περιορίζονται στις δημόσιες παρεμβάσεις, αλλά εκδηλώνονται και πιο έμμεσα, μέσα από αιτήματα για προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής σε βιομηχανικούς ή δημοσιονομικούς στόχους, καθώς και μέσω αντιφατικών εντολών προς τις ίδιες τις τράπεζες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο υψηλό δημόσιο χρέος, το οποίο λειτουργεί ως έμμεσος περιορισμός στην άσκηση αυστηρής νομισματικής πολιτικής, καθώς οι αυξήσεις επιτοκίων, αν και αποτελεσματικές για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, ενδέχεται να επιβαρύνουν τη δημοσιονομική σταθερότητα ορισμένων κρατών.

Παράλληλα, οι αγορές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς τυχόν αμφισβήτηση της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών μπορεί να οδηγήσει σε προσδοκίες για χαλαρότερη πολιτική, δυσχεραίνοντας περαιτέρω τον έλεγχο των τιμών.

Ο Μπούρκχαρντ Μπαλζ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Bundesbank, υπογράμμισε ότι η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών είναι εύθραυστη και δύσκολα αποκαθίσταται όταν χαθεί, σημειώνοντας ότι απαιτείται θεσμική προστασία από βραχυπρόθεσμες πολιτικές παρεμβάσεις ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα των τιμών.

Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι και η ίδια η αντίδραση των κεντρικών τραπεζών στην προηγούμενη έξαρση του πληθωρισμού, το 2021–2022, έχει τεθεί υπό κριτική, καθώς για μεγάλο διάστημα αντιμετώπισαν το φαινόμενο ως προσωρινό.

Όπως ανέφερε ο πρώην διοικητής της Τράπεζας του Ισραήλ, Τζέικομπ Φρίνκελ, η προσέγγιση της «εξάρτησης από τα δεδομένα» οδήγησε σε καθυστερημένες αντιδράσεις, καθώς οι αποφάσεις λαμβάνονταν μόνο όταν οι πληθωριστικές πιέσεις είχαν ήδη παγιωθεί, περιορίζοντας έτσι τα περιθώρια έγκαιρης παρέμβασης.

