Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ακυρώσει τη σειρά επετειακών συναυλιών που είχαν προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον για τον εορτασμό των 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, έπειτα από την απόφαση αρκετών καλλιτεχνών να αποσύρουν τη συμμετοχή τους.

Οι εκδηλώσεις «Freedom 250», που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν από τις 25 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου στην αμερικανική πρωτεύουσα, σχεδιάστηκαν ως κεντρικό μέρος των εορτασμών για τη σημαντική αυτή ιστορική επέτειο. Ωστόσο, το εγχείρημα φαίνεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες, καθώς διαδοχικές αποχωρήσεις καλλιτεχνών έχουν δημιουργήσει αβεβαιότητα για την τελική του μορφή.

Τελευταίος που ανακοίνωσε την αποχώρησή του ήταν ο Bret Michaels, τραγουδιστής και ηγετική μορφή του συγκροτήματος Poison, ο οποίος έγινε ο πέμπτος καλλιτέχνης που αποσύρεται από το πρόγραμμα των συναυλιών.

Υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social ότι εξετάζει εναλλακτικά σενάρια για τους εορτασμούς. Όπως ανέφερε, αντί της διεξαγωγής συναυλιών, ενδέχεται να πραγματοποιήσει μια μεγάλη δημόσια ομιλία και πολιτική συγκέντρωση.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ σχολίασε με τον χαρακτηριστικό του τρόπο το ζήτημα της προσέλευσης του κοινού, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί «τη νούμερο ένα ατραξιόν οπουδήποτε στον κόσμο», ενώ ισχυρίστηκε ότι προσελκύει μεγαλύτερα πλήθη ακόμη και από τον Elvis Presley στην κορύφωση της καριέρας του.

Οι τελικές αποφάσεις για τη μορφή των εκδηλώσεων δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, ωστόσο η συζήτηση γύρω από το μέλλον των συναυλιών αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές στην προσπάθεια να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών σε έναν από τους σημαντικότερους επετειακούς εορτασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο truth social αναφέρει:

«Καταλαβαίνω ότι ορισμένοι καλλιτέχνες έχουν πάθει… “τρέμουλο” σχετικά με την εμφάνισή τους την Τετάρτη, γι’ αυτό σκέφτομαι να φέρω το Νο1 αξιοθέατο οπουδήποτε στον κόσμο, τον άνθρωπο που προσελκύει πολύ μεγαλύτερα πλήθη από τον Έλβις στην ακμή του, και μάλιστα χωρίς κιθάρα, τον άνθρωπο που αγαπά τη χώρα μας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο και τον άνθρωπο που κάποιοι λένε ότι είναι ο σπουδαιότερος Πρόεδρος στην Ιστορία (THE GOAT – ο κορυφαίος όλων των εποχών!), τον ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ, για να πάρει τη θέση αυτών των ακριβοπληρωμένων, τρίτης κατηγορίας “καλλιτεχνών” και να εκφωνήσει μια μεγάλη ομιλία, εμπνέοντας τη χώρα να προχωρήσει μπροστά, όπως κάνω από τότε που έγινα Πρόεδρος!

Πριν από δύο χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ΝΕΚΡΕΣ. Τώρα έχουμε την πιο “ΚΑΥΤΗ” χώρα οπουδήποτε στον κόσμο. Δεν θέλω τους λεγόμενους “καλλιτέχνες”, που πληρώνονται υπερβολικά πολλά χρήματα και παραμένουν δυσαρεστημένοι. Θέλω να περιβάλλομαι μόνο από χαρούμενους ανθρώπους, έξυπνους ανθρώπους, επιτυχημένους ανθρώπους και ανθρώπους που ξέρουν πώς να ΝΙΚΟΥΝ.

Γι’ αυτό, μέσω αυτής της ανάρτησης στο TRUTH, δίνω εντολή στους εκπροσώπους μου να εξετάσουν τη δυνατότητα διοργάνωσης μιας συγκέντρωσης με τίτλο “AMERICA IS BACK” την Τετάρτη, στην Ουάσιγκτον, την ίδια ώρα και στο ίδιο σημείο. Προσκεκλημένοι μόνο σπουδαίοι πατριώτες — θα είναι μια άγρια και όμορφη γιορτή της Αμερικής!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

