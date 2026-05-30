Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια
19:41 - 30 Μάι 2026

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Reporter.gr Newsroom
Σκληρή κριτική προς τους Ευρωπαίους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών άσκησε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, κατά την ομιλία του στο πλαίσιο του Διαλόγου του Σάνγκρι-Λα στη Σιγκαπούρη, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα άμυνας, μεταναστευτικής πολιτικής και κατανομής βαρών στο ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός υπουργός κατηγόρησε ευθέως ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις για ενίσχυση των αμυντικών τους δαπανών, ενώ τις κάλεσε να εγκαταλείψουν, όπως είπε, «κηρυγματικού χαρακτήρα ρητορική» στις διεθνείς σχέσεις. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το επόμενο διάστημα αναμένονται «σημαντικές αποφάσεις» για την ασφάλεια στην Ευρώπη και τον ρόλο του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Στρέφοντας το βλέμμα του στην Ασία, ο Χέγκσεθ εξήρε χώρες της περιοχής για την προσέγγισή τους στις διεθνείς συνεργασίες, υποστηρίζοντας ότι βασίζονται περισσότερο σε πρακτική σύγκλιση συμφερόντων παρά σε ιδεολογικές διακηρύξεις. Σε αυτό το πλαίσιο ανέφερε ότι «η Δυτική Ευρώπη θα μπορούσε να αντλήσει χρήσιμα διδάγματα».

Ο υπουργός επανέλαβε τις γνωστές επικρίσεις της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους, κάνοντας λόγο για «κούφια γκλομπαλιστική ρητορική» περί διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες, την ώρα που ευρωπαϊκές χώρες έχουν ακολουθήσει πολιτικές που αποδυνάμωσαν τις ένοπλες δυνάμεις τους και άνοιξαν υπερβολικά τα σύνορά τους.

Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ, σημείωσε ότι οι πιέσεις για αύξηση των αμυντικών δαπανών αποδίδουν σταδιακά αποτελέσματα, καθώς – όπως είπε – οι ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν να καλύπτουν το χαμένο έδαφος. Υπενθύμισε επίσης ότι ο στόχος που έχει θέσει η Ουάσινγκτον για αμυντικές δαπάνες φτάνει έως και το 5% του ΑΕΠ, ενώ επανέλαβε τη βούληση για αναπροσαρμογή της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις διατλαντικές σχέσεις, με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να εκφράζουν επιφυλάξεις για τον βαθμό συμμετοχής τους σε αμερικανικές στρατιωτικές πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων και πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την κρίση με το Ιράν, οι οποίες, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, προκάλεσαν πρόσθετες τριβές στο εσωτερικό της Συμμαχίας.

