Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

Τα Ποσειδώνια 2026, η κορυφαία διεθνής ναυτιλιακή έκθεση, ανοίγει τις πύλες της τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, στο εκθεσιακό κέντρο Athens Metropolitan Expo και θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουνίου.

Την τελετή εγκαινίων θα χαιρετήσουν οι: κα Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, κ. Arsenio Dominguez, Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της Ελλάδας,

Περισσότεροι από 40.000 επαγγελματίες της ναυτιλίας από όλο τον κόσμο αναμένεται να επισκεφθούν τη φετινή διοργάνωση, τη μεγαλύτερη και πλέον αναμενόμενη στην ιστορία του θεσμού.

Τα Ποσειδώνια 2026 πραγματοποιούνται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο της ναυτιλίας στο παγκόσμιο εμπόριο, την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική σταθερότητα.

Η έκθεση σε αριθμούς

2.227 εκθέτες από 83 χώρες και επικράτειες.

Αύξηση σχεδόν 9% στον αριθμό των εκθετών σε σχέση με το 2024.

45.000 τ.μ. εκθεσιακής επιφάνειας στο Athens Metropolitan Expo.

Αριθμός-ρεκόρ 24 εθνικών περιπτέρων, με τη Γερμανία και την Ιταλία να επιστρέφουν με επίσημες εθνικές συμμετοχές.

Κεντρικές θεματικές

Γεωπολιτικές εξελίξεις, διαχείριση κινδύνων και ασφάλεια στη θάλασσα.

Ενεργειακή μετάβαση και πορεία της ναυτιλίας προς μηδενικές εκπομπές.

Ψηφιοποίηση, κυβερνοασφάλεια και τεχνολογικός μετασχηματισμός.

Κανονιστική συμμόρφωση και βιωσιμότητα.

Πυρηνική ενέργεια ως πιθανό ναυτιλιακό καύσιμο.

Τεχνολογία και βιωσιμότητα

Περισσότεροι από 30 εκθέτες παρουσιάζουν εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Πάνω από 100 εκθέτες παρουσιάζουν «πράσινες» τεχνολογίες και λύσεις που υποστηρίζουν την πορεία του κλάδου προς μηδενικές εκπομπές.

Τα Ποσειδώνια λαμβάνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πιστοποίηση ISO ως βιώσιμη διοργάνωση, παραμένοντας η πρώτη έκθεση στην Ελλάδα με τη συγκεκριμένη διάκριση.

Στην έκθεση θα παραστεί ο Πρόεδρος του Παναμά, συνοδευόμενος από μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου.

Συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, και περισσότεροι από δέκα υπουργοί και υφυπουργοί που εκπροσωπούν κορυφαίες ναυτιλιακές δυνάμεις, όπως η Νορβηγία, οι Μπαχάμες, η Γαλλία, η Κύπρος, το Γιβραλτάρ, η Γερμανία και η Σιγκαπούρη.

Συνέδρια και παράλληλες εκδηλώσεις

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περίπου 70 συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις δικτύωσης, εντός και εκτός του εκθεσιακού χώρου.

Η φετινή διοργάνωση έχει τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια στην ιστορία των Ποσειδωνίων, καθώς ο κύκλος των συνεδριακών και εκπαιδευτικών δράσεων ξεκίνησε ήδη από τις 6 Μαΐου, αρκετές εβδομάδες πριν από την έναρξη της έκθεσης.

Τα Posidonia Games διευρύνονται με την προσθήκη του ποδηλατικού αγώνα Posidonia Tour, ενώ συνεχίζονται τα Posidonia Cup, Posidonia Golf Tournament, Posidonia Running Event, Posidonia Shipsoccer Tournament και το Posidonia 3x3 Basketaball Tournament.

Οικονομικό αποτύπωμα

Ο συνολικός οικονομικός κύκλος εργασιών που θα δημιουργηθεί από τα Ποσειδώνια 2026 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει σημαντικά τα 100 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το μεγαλύτερο οικονομικό αποτύπωμα στην ιστορία του θεσμού.

