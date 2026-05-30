Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ
18:55 - 30 Μάι 2026

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Reporter.gr Newsroom
Έντονη συζήτηση έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) σχετικά με το πολιτικό μέλλον του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, μόλις έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Η πτώση της δημοτικότητας του κυβερνητικού σχήματος και η ενίσχυση της ακροδεξιάς τροφοδοτούν σενάρια για πιθανές εσωκομματικές ανακατατάξεις.

Σύμφωνα με πολιτικά δημοσιεύματα στη Γερμανία και αναλύσεις διεθνών μέσων, μεταξύ των οποίων και οι Financial Times, στο προσκήνιο επανέρχεται το όνομα του πρωθυπουργού της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Χέντρικ Βιστ, ως πιθανής εναλλακτικής ηγετικής επιλογής για το CDU. Ο Βιστ εμφανίζεται να διατηρεί υψηλότερα επίπεδα αποδοχής στην κοινή γνώμη, γεγονός που ενισχύει τη σεναριολογία γύρω από το πολιτικό του βάρος σε εθνικό επίπεδο.

Αφορμή για την αναζωπύρωση των σχετικών συζητήσεων αποτέλεσε, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η πρόσφατη επίσκεψη του Βιστ στην Πολωνία, η οποία συνοδεύτηκε από αυξημένη δημοσιότητα και πολιτικά σχόλια που την αποτίμησαν ως κίνηση με χαρακτηριστικά ευρύτερης πολιτικής προβολής.

Παρά τη φημολογία, στελέχη του CDU που βρίσκονται κοντά στον καγκελάριο απορρίπτουν κατηγορηματικά τα σενάρια διαδοχής, κάνοντας λόγο για «αβάσιμες» και «αντιπαραγωγικές» ερμηνείες της πολιτικής συγκυρίας. Υπογραμμίζουν ότι η ηγεσία του Μερτς δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση και ότι δεν υπάρχει επίσημη συζήτηση για αλλαγή στην κορυφή του κόμματος ή της κυβέρνησης.

Ωστόσο, το πολιτικό περιβάλλον στη Γερμανία παραμένει ρευστό. Η δημοσκοπική υποχώρηση του CDU στο 23% την ώρα που η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) καταγράφει άνοδο στο 28% εντείνει την πίεση προς την κυβερνητική παράταξη. Παράλληλα, οι οικονομικές προκλήσεις, με αιχμή τις υψηλές τιμές ενέργειας, καθώς και οι εσωτερικές διαφοροποιήσεις με τους Σοσιαλδημοκράτες εταίρους στον κυβερνητικό συνασπισμό, συνθέτουν ένα δύσκολο πολιτικό σκηνικό για τον καγκελάριο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι συζητήσεις περί πιθανών εναλλακτικών ηγεσιών, αν και επίσημα διαψεύδονται, φαίνεται να παραμένουν στο παρασκήνιο της γερμανικής πολιτικής σκηνής.

