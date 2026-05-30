Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Σημαντικές ανακατατάξεις καταγράφονται στη Νέα Αριστερά, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις αναμένεται να οδηγήσουν στη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, σηματοδοτώντας μια νέα φάση για τον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η «Εφημερίδα των Συντακτών», την Τρίτη 2 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινώσουν την αποχώρησή τους επτά από τους έντεκα βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της απαιτούμενης κοινοβουλευτικής δύναμης για τη διατήρησή της.

Μεταξύ των βουλευτών που φέρονται να προχωρούν σε ανεξαρτητοποίηση περιλαμβάνονται ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, η Θεανώ Φωτίου, η Μερόπη Τζούφη και ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι αποχωρήσεις, η Νέα Αριστερά θα εκπροσωπείται πλέον στη Βουλή από τέσσερις βουλευτές: την Πέτη Πέρκα, τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον Θοδωρή Δρίτσα και τη Σία Αναγνωστοπούλου. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός δεν επαρκεί για τη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Ομάδας, γεγονός που σημαίνει ότι το κόμμα θα χάσει την αντίστοιχη κοινοβουλευτική του υπόσταση.

Οι εξελίξεις δεν περιορίζονται μόνο στο κοινοβουλευτικό επίπεδο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κύμα αποχωρήσεων καταγράφεται και στα κομματικά όργανα, καθώς και στις τοπικές και κλαδικές οργανώσεις, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περισσότερα από 170 στελέχη που προσανατολίζονται στην έξοδο από το κόμμα.