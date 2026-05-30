Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση για το «δίχτυ προστασίας» 15.000 ευάλωτων νοικοκυριών

Έπειτα από πέντε χρόνια καθυστερήσεων και διαδοχικών αναβολών, ανοίγει ο δρόμος για τη σύσταση και λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ενός μηχανισμού που φιλοδοξεί να προσφέρει προστασία σε περίπου 15.000 ευάλωτα νοικοκυριά, αποτρέποντας την απώλεια της κύριας κατοικίας τους μέσω πλειστηριασμού.

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συγκεκριμένα, κατατέθηκε χθες μία και μοναδική δεσμευτική προσφορά, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αξιολογείται ως ιδιαίτερα αξιόπιστη. Ωστόσο, η πλήρης εικόνα θα διαμορφωθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου, όταν θα αποσφραγιστεί ο σχετικός φάκελος και θα γίνει γνωστό εάν η πρόταση προέρχεται από μεμονωμένο επενδυτή ή από κοινοπραξία επενδυτικών σχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι ενδιαφέρον για τη λειτουργία του Φορέα είχαν εκδηλώσει οι Bain Capital, Christofferson Robb, Fortress Credit και Resolute Cepal Greece.

Τα εμπόδια και ο ρόλος των τραπεζών

Από το 2022, όταν ξεκίνησε ουσιαστικά η προσπάθεια υλοποίησης του εγχειρήματος, το έργο βρέθηκε αντιμέτωπο με σημαντικές δυσκολίες, οι οποίες περιόρισαν το επενδυτικό ενδιαφέρον και καθυστέρησαν την πρόοδό του.

Καθοριστικής σημασίας για την επανεκκίνηση της διαδικασίας υπήρξε η συμμετοχή των τεσσάρων συστημικών τραπεζών – Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς. Η συνολική συνεισφορά τους, ύψους 100 εκατ. ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο του Φορέα, ενίσχυσε σημαντικά την ελκυστικότητα του εγχειρήματος για τους υποψήφιους επενδυτές.

Κάθε τράπεζα θα συμμετάσχει με 25 εκατ. ευρώ, με το ποσοστό συμμετοχής να κατανέμεται ισότιμα και σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους μετόχους του παραχωρησιούχου, όπως προβλέπεται στους όρους του διαγωνισμού.

Στόχος η λειτουργία έως το φθινόπωρο

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, διαβεβαίωσε ότι ο Φορέας θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του φθινοπώρου, τονίζοντας ότι «κανένας πολίτης που επιδιώκει να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του δεν θα μείνει χωρίς στήριξη».

Παράλληλα, προανήγγειλε παρεμβάσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ώστε οι οφειλέτες να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι ποιο περιουσιακό στοιχείο επιθυμούν να διασώσουν, δίνοντας προτεραιότητα στην κύρια κατοικία τους. Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα διευκολύνει την επίτευξη μεγαλύτερων διαγραφών οφειλών και ευνοϊκότερων ρυθμίσεων αποπληρωμής.

Πώς θα λειτουργεί ο Φορέας

Ο Φορέας αποτελεί βασικό εργαλείο προστασίας για τους ευάλωτους δανειολήπτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο απώλειας της πρώτης κατοικίας τους. Παράλληλα, λειτουργεί ως μηχανισμός αποτροπής ενός ενδεχόμενου κύματος εξώσεων σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής πίεσης.

Δικαίωμα ένταξης θα έχουν όσοι διαθέτουν πιστοποίηση ευάλωτου οφειλέτη.

Ο ιδιωτικός Φορέας θα αποκτά τις κατοικίες ευάλωτων δανειοληπτών που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και στη συνέχεια θα τις εκμισθώνει στους ίδιους. Η διάρκεια της μίσθωσης θα μπορεί να φθάνει έως και τα 12 έτη, ενώ ο μισθωτής θα διατηρεί δικαίωμα επαναγοράς της κατοικίας είτε με τη λήξη της σύμβασης είτε και νωρίτερα, εφόσον έχει βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση.

Ενοίκιο και κρατική επιδότηση

Οι δικαιούχοι θα καταβάλλουν μειωμένο μίσθωμα, το οποίο θα ενισχύεται μέσω στεγαστικής επιδότησης από το Δημόσιο. Η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με το εισόδημα, τη σύνθεση και την περιουσιακή κατάσταση του νοικοκυριού.

Το ακίνητο θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως κύρια κατοικία του μισθωτή και των εξαρτώμενων μελών του. Δεν θα επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης, η βραχυχρόνια ή μακροχρόνια υπεκμίσθωση, ούτε η παραχώρηση της χρήσης σε τρίτους χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του εκμισθωτή.

Το ύψος του ενοικίου θα καθορίζεται βάσει συγκεκριμένου μαθηματικού τύπου και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως. Η καταβολή του θα γίνεται προκαταβολικά έως τη 10η ημέρα κάθε μήνα. Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο εκμισθωτής θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την καταβολή του ποσού με τον προβλεπόμενο τόκο υπερημερίας.

Πότε χάνεται το δικαίωμα παραμονής

Η σύμβαση μίσθωσης θα μπορεί να καταγγελθεί εάν ο μισθωτής δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τρία μισθώματα ή παραβιάσει άλλες οικονομικές και συμβατικές υποχρεώσεις. Στις υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνεται και η έγκαιρη υποβολή ή επικαιροποίηση των στοιχείων που απαιτούνται για τη χορήγηση του επιδόματος στέγασης.

Το τελικό ύψος του μισθώματος θα συνδέεται με το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, προσαυξημένο με το περιθώριο που θα καθορίσει ο επενδυτής του Φορέα. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό του ενοικίου θα διαδραματίζει και η εμπορική αξία της κατοικίας που μεταβιβάζεται στον Φορέα.