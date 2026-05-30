Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος φέρεται να έπληξε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας Rosatom.

Όπως αναφέρει η ρωσική πλευρά, το πλήγμα σημειώθηκε σε εγκατάσταση του σταθμού που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από τον Μάρτιο του 2022, χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές σε κρίσιμο εξοπλισμό. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, από την έκρηξη προκλήθηκε ζημιά στον τοίχο μηχανοστασίου, δημιουργώντας άνοιγμα σε τμήμα του κτιρίου.

Ο επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ, δήλωσε ότι το drone τύπου «καμικάζι» έπληξε το κτίριο του στροβιλοστασίου της Μονάδας 6, προκαλώντας έκρηξη στον χώρο. Όπως υποστήριξε, η επίθεση δεν επηρέασε τον βασικό εξοπλισμό της μονάδας, ωστόσο προκάλεσε τοπικές ζημιές στις υποδομές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την ουκρανική πλευρά σχετικά με το περιστατικό.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ουκρανία, κοντά στη γραμμή του μετώπου, και έχει περιέλθει υπό ρωσικό έλεγχο μετά την έναρξη της σύγκρουσης. Κατά τη διάρκεια του πολέμου έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά κοντά ή εντός της περιοχής του σταθμού, γεγονός που έχει εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της εγκατάστασης.

Ο κ. Λιχατσόφ προειδοποίησε ότι τέτοιου είδους επιθέσεις αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρού πυρηνικού συμβάντος με πιθανές επιπτώσεις πέρα από τα όρια της εμπόλεμης ζώνης, σημειώνοντας ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη.