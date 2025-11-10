Παύλος Μαρινάκης: «Η πολιτική είναι ό,τι πιο εφήμερο και προσωρινό»

Καλεσμένος στο #1 Business Podcast «Θα Σας Ειδοποιήσουμε», με τους Κωνσταντίνο Κίντζιο και Σπύρο Ανδριανό ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε μία συζήτηση που διέφερε αρκετά από όσες ακούγοται καθημερινώς σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις.

Η κουβέντα περιελάμβανε βέβαια όλα τα θέματα της επικαιρότητας, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την μείωση της φορολογίας, την πολιτική επικοινωνία και το αιματηρό περιστατικό στην Κρήτη, έως την ασφάλεια, την αντιπολίτευση, τους κανονικούς ανθρώπους στην πολιτική, το πώς γίνεται ο πολιτικός διάλογος, τα προβλήματα στην καθημερινότητα, το ρόλο της μητέρας, το εφήμερο της πολιτικής, το briefing για τους πολίτες.

«Ο καλύτερος τρόπος να μιλήσεις πολιτικά είναι να μιλήσεις με ανθρώπους που δεν είναι στο στενό κύκλο της πολιτικής συζήτησης», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ σημείωσε και ότι η πολιτική είναι «ό,τι πιο εφήμερο, πιο προσωρινό υπάρχει». Μπορείτε να παρακολουθήσετε το podcast εδώ:

{https://www.youtube.com/watch?v=9uGm7_JvojU}