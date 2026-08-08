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Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε
Ειδήσεις
18:00 - 08 Αυγ 2026

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Reporter.gr Newsroom
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Ο Χόρχε Μέσι, πατέρας του αστέρα του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι, έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής, σε ηλικία 68 ετών, σε ιατρική κλινική στην πόλη Ροσάριο της Αργεντινής, έπειτα από μακρά ασθένεια. 

Σύμφωνα με μετάδοση του Reuters, τους τελευταίους μήνες της ζωής του, ο Χόρχε Μέσι μοιραζόταν τον χρόνο του ανάμεσα σε ιατρικό κέντρο στη Ροσάριο και στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Σέλια, καθώς και τα παιδιά τους, Ροδρίγο, Ματίας και Μαρία Σολ, σύμφωνα με την οικογένεια.

Ο Λιονέλ Μέσι είχε περάσει χρόνο με τον πατέρα του μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, πριν επιστρέψει στην ομάδα του, την Ίντερ Μαϊάμι, με την οποία αγωνίστηκε ξανά πριν από μία εβδομάδα.

Ο Χόρχε στάθηκε διαρκώς στο πλευρό του γιου του καθ’ όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του διαδρομής, από τα πρώτα χρόνια του στη Μπαρτσελόνα. Υπήρξε σημαντικό στήριγμα για τον Λιονέλ και, για αρκετά χρόνια, ανέλαβε και τον ρόλο του εκπροσώπου του.

«Πάντα χρειαζόμουν την έγκριση του πατέρα μου, από τότε που ήμουν παιδί. Μετά από κάθε αγώνα, τον ρωτούσα τι πίστευε για την απόδοσή μου», είχε δηλώσει στο παρελθόν ο παγκόσμιος αστέρας του ποδοσφαίρου.

Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο αρχηγός της εθνικής Αργεντινής βίωσε έντονα και ανάμεικτα συναισθήματα. Μετά το χατ-τρικ που πέτυχε στον εναρκτήριο αγώνα απέναντι στην Αλγερία, ξέσπασε σε δάκρυα πανηγυρίζοντας το πρώτο του γκολ.

Λίγες ημέρες αργότερα, σε συνέντευξη Τύπου, ο Λιονέλ εξήγησε ότι τα δάκρυά του οφείλονταν σε «κάτι που δεν είχε σχέση με το ποδόσφαιρο», καθώς περνούσε «μερικές δύσκολες και περίπλοκες ημέρες».

Μερικές ημέρες αργότερα, η οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την «κατάσταση της υγείας» του Χόρχε, ενημερώνοντας το κοινό ότι υποβαλλόταν σε ιατρική θεραπεία.

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