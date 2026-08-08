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Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά
Ειδήσεις
21:12 - 08 Αυγ 2026

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Reporter.gr Newsroom
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Με βαριές απαιτήσεις προς τις ΗΠΑ συνδέει το Ιράν το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αυξάνοντας την πίεση στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, την ώρα που η αβεβαιότητα γύρω από την κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία συνεχίζει να επηρεάζει τις αγορές.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Ζολγκαντρ, δήλωσε ότι για την επαναλειτουργία του Στενού απαιτούνται η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και των κυρώσεων, η αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή, η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων και η απελευθέρωση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, το ιρανικό Συμβούλιο ζητά τον τερματισμό των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον συμμάχων της Τεχεράνης στην περιοχή, καθώς και των απειλών κατά του Ιράν.

Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε κάποιο σχόλιο.

Κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο

Οι εξελίξεις σημειώνονται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια ΗΠΑ και Ιράν να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία. Με βάση την προσωρινή συμφωνία που υπεγράφη τον Ιούνιο, η τελική διευθέτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για την άρση των κυρώσεων, σχέδιο αποζημιώσεων και διαπραγμάτευση για τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια.

Η περίοδος των 60 ημερών που συμφωνήθηκε για τις διαπραγματεύσεις ολοκληρώνεται σε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα, αυξάνοντας την πίεση για πρόοδο.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στο Ορμούζ παραμένει εύθραυστη. Η ADNOC, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Άμπου Ντάμπι, ανακοίνωσε ότι ένα από τα πλοία της δέχθηκε επίθεση με πύραυλο κατά τη διέλευσή του από το Στενό. Σύμφωνα με την εταιρεία, δεν υπήρξαν τραυματισμοί και η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν την επίθεση, ενώ Ιράν και Ομάν συνεχίζουν τις συνομιλίες για τον καθορισμό συγκεκριμένων διαδρομών διέλευσης των πλοίων.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι δύο χώρες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τη ναυσιπλοΐα και ειδικότερα για τον καθορισμό μιας διαδρομής διέλευσης. Το Ομάν επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται σε «θετικό και εποικοδομητικό κλίμα».

Στο επίκεντρο η ελεύθερη ναυσιπλοΐα

Η Ουάσιγκτον εμφανίζεται πάντως επιφυλακτική απέναντι στις ιρανικές προθέσεις. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι συζητήσεις με το Ιράν και τις χώρες του Κόλπου αφορούν ένα σύστημα κυκλοφορίας στη θαλάσσια οδό, την αποναρκοθέτηση του Στενού και τη δέσμευση της Τεχεράνης να μην επιτίθεται σε εμπορικά πλοία.

«Δεν εμπιστευόμαστε. Επαληθεύουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η Ουάσιγκτον θα κρίνει το Ιράν από τις πράξεις του και όχι από τα λόγια του.

Την ίδια ώρα, ιρανικό κρατικό μέσο δημοσίευσε σχέδιο που προβλέπει περιορισμούς στη διέλευση. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται απαγόρευση για αμερικανικά και ισραηλινά πλοία, ενώ περιορισμοί θα μπορούσαν να επιβληθούν και σε πλοία χωρών που έχουν, σύμφωνα με την Τεχεράνη, προκαλέσει ζημιές στο Ιράν, μέχρι την καταβολή αποζημιώσεων.

Το ζήτημα έχει άμεσες επιπτώσεις και στις ενεργειακές αγορές. Η κίνηση των πλοίων μέσω του Ορμούζ μειώθηκε την Παρασκευή κατά 33% σε ημερήσια βάση, σύμφωνα με την Kpler, ενώ οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις εξελίξεις γύρω από μια πιθανή συμφωνία.

Το Brent έκλεισε την Παρασκευή στα 83,55 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI στα 78,18 δολάρια.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης τις προηγούμενες ημέρες ότι μια συμφωνία για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ ήταν κοντά, αυτή δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Έτσι, το κρίσιμο Στενό παραμένει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Ιράν, με τις εξελίξεις να έχουν πλέον άμεσο αντίκτυπο στην παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

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