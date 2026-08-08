Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Αν υπάρχει ένα ζώο που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αφορμή για να τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα, αυτή είναι η γάτα. Σήμερα, όμως, έχει και επίσημο λόγο: η 8η Αυγούστου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Γάτας, μια ημέρα αφιερωμένη στα τετράποδα που έχουν καταφέρει να κατακτήσουν καναπέδες, σπίτια και – κυρίως – τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η γιορτή καθιερώθηκε το 2002 από το International Fund for Animal Welfare (IFAW), με στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την ευζωία και την προστασία των γατών. Από τότε, κάθε χρόνο, οι γάτες έχουν μια ακόμη ευκαιρία να θυμίσουν στους ανθρώπους ποιος είναι πραγματικά το αφεντικό.

Και μπορεί να έχουν τη φήμη του ανεξάρτητου και κάπως... απόμακρου κατοικίδιου, όμως οι γάτες έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων. Άλλες περιμένουν στην πόρτα, άλλες κουλουριάζονται δίπλα στους ανθρώπους τους και άλλες επιλέγουν να εκφράσουν την αγάπη τους με τον δικό τους, περισσότερο διακριτικό τρόπο.

Βέβαια, υπάρχει και η άλλη πλευρά: τρίχες στα ρούχα, νυχτερινά σπριντ στο σπίτι, αντικείμενα που mysteriously καταλήγουν στο πάτωμα και εκείνο το βλέμμα που μοιάζει να λέει «γιατί σταμάτησες να με χαϊδεύεις;».

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι οι γάτες έχουν γίνει σταρ και του διαδικτύου. Από viral βίντεο μέχρι memes και λογαριασμούς με εκατομμύρια ακολούθους, έχουν καταφέρει κάτι που λίγα ζώα μπορούν: να μετατρέψουν την... τεμπελιά τους σε παγκόσμια καριέρα.

Σήμερα, λοιπόν, η γιορτή ανήκει στις γάτες. Και στους ανθρώπους τους, που ξέρουν καλά ότι στο σπίτι τους υπάρχει χώρος για όλους – αρκεί να το εγκρίνει πρώτα η γάτα.