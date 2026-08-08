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Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά
Αυτοδιοίκηση
20:29 - 08 Αυγ 2026

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

Reporter.gr Newsroom
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Σε αυξημένη επιφυλακή οι υπηρεσίες λόγω ισχυρών ανέμων, «κλείνει» ο Λόφος Φινόπουλου από σήμερα τα μεσάνυχτα

Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ισχυρών ανέμων. Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που προβλέπονται σε καταστάσεις συναγερμού, όπως αυτή που ισχύει αύριο, Κυριακή 9 Αυγούστου, στον Δήμο Αθηναίων (Κατηγορία Κινδύνου 4), ο λόφος Φινόπουλου θα παραμείνει κλειστός για κάθε δραστηριότητα, από σήμερα το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, έως νεότερης ενημέρωσης.

Βάσει του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου.

Η Δημοτική Αστυνομία θα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, διαθέτοντας περιπολίες, ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες, οι οποίες ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης (Λυκαβηττός, Στρέφη, Φιλοπάππου, Τουρκοβούνια, Ιλίσια κ.λπ.).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, καθώς και άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί.

Σε συνεχή ετοιμότητα θα βρίσκονται και υδροφόρες του Δήμου.

Καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο, να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες: Αποχή από επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω των ισχυρών ανέμων τις επόμενες ημέρες, ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει ισχυρή σύσταση προς το κοινό να αποφύγει την Κυριακή 9 Αυγούστου και μέχρι νεοτέρας, οποιαδήποτε εργασία σε εξωτερικούς χώρου που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως:

χρήση γυμνής φλόγας,

εργασία με σπινθήρες,

ηλεκτροσυγκόλληση και οξυγονοκόλληση,

κοπή μετάλλων με τροχό,

χρήση φλόγιστρου, καθώς και γενικότερα οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια.

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