Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Τραγικό περιστατικό με ένα παιδί που έχασε τη ζωή του σημειώθηκε σε πισίνα beach bar στην Πάρο.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο «Φωνή της Πάρου», το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα. Σύμφωνα με τις πρώτες, μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες, οι γονείς του βρίσκονταν στη θάλασσα, ενώ το περιστατικό φέρεται να αντιλήφθηκαν αρχικά δύο νεαρές γυναίκες.

Στην πισίνα έσπευσε υπάλληλος του μπαρ, ο οποίος ανέσυρε το παιδί. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φέρεται να είναι δηλωμένος ως υπεύθυνος ναυαγοσώστης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης του παιδιού, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις Αρχές.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προσαχθεί ο ιδιοκτήτης του beach bar, καθώς και οι γονείς του παιδιού.

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