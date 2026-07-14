Συμφωνεί ο Μητσοτάκης με τον δήμαρχο Άργους;

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Ο δήμαρχος Άργους Γιάννης Μαλτέζος προκάλεσε πολλές αντιδράσεις με τη δήλωση που έκανε και με την οποία επέλεξε να στηρίξει τους αστυνομικούς που σκότωσαν τον 20χρονο στο Άργος.

Αντέδρασαν τοπικοί φορείς, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και πολλοί άνθρωποι με δημόσιο λόγο, ακόμα και από το χώρο της ΝΔ, όπως ο Δημήτρης Παπανικολάου.

Τον εκνευρισμό τους εξέφρασαν ανοιχτά και οι σύλλογοι ατόμων με αναπηρία, καθώς ως γνωστόν το θύμα ήταν διαγνωσμένο με αυτισμό.

Αυτοί που δεν αντέδρασαν καθόλου ήταν ο πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Μόνο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης καταδίκασε την ενέργεια των αστυνομικών και έστω εμμέσως τάχθηκε απέναντι στο δήμαρχο Άργους.

Ο Γιάννης Μαλτέζος είναι σημειώνουμε στέλεχος της ΝΔ, μέλος της πολιτικής της επιτροπής και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον στήριξε επίσημα στις τελευταίες δημοτικές εκλογές στις οποίες και εξελέγη δήμαρχος Άργους.

Είναι εύλογη λοιπόν η απορία που εκφράζει η αντιπολίτευση. Γιατί σιωπά η κυβέρνηση;

Συμφωνεί με όσα είπε για τα άτομα με αναπηρία ο Δήμαρχος;

Συμφωνεί ότι είναι περιττή η προφυλάκιση των αστυνομικών;

Είτε συμφωνεί με τον κ. Μαλτέζο είτε διαφωνεί, πρέπει να πάρει θέση. Με λόγια αλλά και με πράξεις...