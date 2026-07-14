Συμφωνεί ο Μητσοτάκης με τον δήμαρχο Άργους;

Αντέδρασαν τοπικοί φορείς, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και πολλοί άνθρωποι με δημόσιο λόγο, ακόμα και από το χώρο της ΝΔ, όπως ο Δημήτρης Παπανικολάου.
Τον εκνευρισμό τους εξέφρασαν ανοιχτά και οι σύλλογοι ατόμων με αναπηρία, καθώς ως γνωστόν το θύμα ήταν διαγνωσμένο με αυτισμό.
Αυτοί που δεν αντέδρασαν καθόλου ήταν ο πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Μόνο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης καταδίκασε την ενέργεια των αστυνομικών και έστω εμμέσως τάχθηκε απέναντι στο δήμαρχο Άργους.
Ο Γιάννης Μαλτέζος είναι σημειώνουμε στέλεχος της ΝΔ, μέλος της πολιτικής της επιτροπής και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον στήριξε επίσημα στις τελευταίες δημοτικές εκλογές στις οποίες και εξελέγη δήμαρχος Άργους.
Είναι εύλογη λοιπόν η απορία που εκφράζει η αντιπολίτευση. Γιατί σιωπά η κυβέρνηση;
Συμφωνεί με όσα είπε για τα άτομα με αναπηρία ο Δήμαρχος;
Συμφωνεί ότι είναι περιττή η προφυλάκιση των αστυνομικών;
Είτε συμφωνεί με τον κ. Μαλτέζο είτε διαφωνεί, πρέπει να πάρει θέση. Με λόγια αλλά και με πράξεις...