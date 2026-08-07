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ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης
Πολιτική
15:38 - 07 Αυγ 2026

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
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«Η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης που παρουσιάζει μια Ελλάδα της ευημερίας», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωσή του την Παρασκευή (7/8).  

Αναφέρει ότι «τα στοιχεία της έκθεσης-κόλαφος του ΟΟΣΑ κατατάσσουν τη χώρα μας στη δυσμενέστερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών, καθώς καταγράφουν υποχώρηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών κατά 3,6% για το πρώτο τρίμηνο του 2026».

Ο ίδιος σημειώνει ακόμη ότι «η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη διαφορά της χώρας μας με τη συνολική εικόνα των χωρών του Οργανισμού, όπου καταγράφεται οριακή αύξηση εισοδημάτων». Αναφέρει ειδικότερα ότι «από τις 21 χώρες με διαθέσιμα στοιχεία, στις 13 καταγράφεται αύξηση και στις 8 μείωση» και «η Ελλάδα καταγράφει τη χειρότερη επίδοση».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η κάμψη του διαθέσιμου εισοδήματος αποδίδεται κυρίως στη συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών, στις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις και στην ακρίβεια σε βασικά αγαθά και καύσιμα που διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των πολιτών». Σημειώνει ότι «το αφήγημα περί διεθνούς προβλήματος ακρίβειας, καταρρέει από τη θετική πορεία στα αντίστοιχα μεγέθη που καταγράφουν άλλες οικονομίες».

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, «αυτό που λείπει από τη χώρα, είναι μια κυβέρνηση που έχει τη βούληση να συγκρουστεί με κατεστημένες ολιγοπωλιακές δομές και πιστεύει σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος».

Υποστηρίζει ότι «οι νεοφιλελεύθερες εμμονές και οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν την κοινωνία στην συνεχή μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος» και τονίζει ότι «η πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ, είναι ο μόνος δρόμος για την κοινωνική ανόρθωση».

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