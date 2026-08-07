Βοιωτία: Προφυλακίστηκε ο δήμαρχος Στυλίδας και ακόμη δύο άτομα για τη μεγάλη φωτιά

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, αφήνοντας πίσω της τεράστιες καταστροφές.

Πρόκειται για:

(α) τον δήμαρχο Στυλίδας, η εταιρεία του οποίου είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά·

(β) τον εργολάβο και

(γ) ένα ακόμη πρόσωπο, ιδιοκτήτη εταιρείας που προσήλθε οικειοθελώς, κατόπιν αναζήτησης των Αρχών, σύμφωνα με το lamiareport.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkigwv3mlp55?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η απολογία των τριών προσώπων διήρκεσε σχεδόν 20 ώρες πριν αποφασιστεί η προφυλάκισή τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), διαπιστώθηκαν ελλείψεις, αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι οποίες φέρονται να συνέβαλαν στη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς στη Βοιωτία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dki10g37gdxl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Κατά την πρώτη αυτοψία, οι πραγματογνώμονες διαπίστωσαν ότι το σημείο χαρακτηρίζεται από θαμνώδη βλάστηση, έντονο ανάγλυφο, μεγάλες κλίσεις και σημαντικές υψομετρικές διαφορές. Σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου βρίσκονταν οι ανεμογεννήτριες στην κορυφογραμμή, όπως επίσης και το υπέργειο και υπόγειο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας που εξυπηρετεί τον αιολικό σταθμό. Στην ευρύτερη περιοχή υπήρχαν επίσης διάσπαρτες κατοικίες στους οικισμούς Αγίου Βασιλείου και Καλαμακίου, σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Στην έκθεση των πραγματογνωμόνων περιλαμβάνονται αεροφωτογραφία του σημείου από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά, καθώς και φωτογραφικό υλικό από διερχόμενο πεζό, το οποίο καταγράφηκε στα πρώτα λεπτά εκδήλωσής της. Οι ερευνητές προσδιόρισαν με ακρίβεια το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς και, σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, δεν εντόπισαν υπολείμματα εμπρηστικού μηχανισμού, ενδείξεις ανθρώπινης παρουσίας, ίχνη θερμών εργασιών, υλικά ικανά να προκαλέσουν αυτανάφλεξη, υπολείμματα καπνίσματος ή σημάδια από πιθανό τουφεκισμό του εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkifcn5d21s1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Παράλληλα, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι από την περιοχή διέρχεται ιδιωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης.

Σε ό,τι αφορά τα καλώδια που είχαν καταλήξει στο έδαφος, σε ορισμένα τμήματά τους εντοπίστηκαν τοπικές παραμορφώσεις, καθώς και θερμικές αλλοιώσεις στους μεταλλικούς κλώνους των αγωγών. Όπως αναφέρουν τα στελέχη της ΔΑΕΕ, οι συγκεκριμένες αλλοιώσεις δεν προκλήθηκαν από την πυρκαγιά, αλλά προϋπήρχαν της εκδήλωσής της.

Η συγκεκριμένη διαπίστωση, σύμφωνα με την έκθεση, συνδέεται με τον σχηματισμό σπινθήρων και την εκτόξευσή τους προς την ξηρή βλάστηση της περιοχής. Οι επικρατούσες συνθήκες ανέμου ευνόησαν, παράλληλα, τη μεταφορά των σπινθήρων, συμβάλλοντας στην εξάπλωση της φωτιάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkifn8pliucx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}