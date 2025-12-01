ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Aktor: Έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως και €140 εκατ.
Ανακοινώσεις
10:53 - 01 Δεκ 2025

Aktor: Έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως και €140 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως και 140 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά η Aktor.

H έκδοση θα έχει διάρκεια 5 έτη, ενώ ως ελάχιστο το ποσό ορίζονται τα 90 εκατομμύρια ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης

Η «Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» με διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 28ης Νοεμβρίου 2025, αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού έως εκατόν σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (€140.000.000), με ελάχιστο ποσό τα ενενήντα εκατομμύρια ευρώ (€90.000.000), με διάρκεια πέντε (5) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018 (το «Ομολογιακό Δάνειο»), τη διάθεση των ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου (οι «Ομολογίες») μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης
Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τους όρους του Ομολογιακού Δανείου και τη Δημόσια Προσφορά θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου και στο Ενημερωτικό Δελτίο που συντάσσεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019, καθώς και των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν (το
«Ενημερωτικό Δελτίο»).

Για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη διάθεσή του, το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στον Δεκέμβριο του 2009 με +2,8% στην εβδομάδα και τραπεζικό ράλι
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στον Δεκέμβριο του 2009 με +2,8% στην εβδομάδα και τραπεζικό ράλι

Χρηματιστήριο: Δρασκέλισε την αντίσταση των 2388 μονάδων - Ενεργοποιήθηκε «σχηματισμός» για 50 μονάδες υψηλότερα
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Δρασκέλισε την αντίσταση των 2388 μονάδων - Ενεργοποιήθηκε «σχηματισμός» για 50 μονάδες υψηλότερα

Χρηματιστήριο: Στις 2.396 μονάδες ο ΓΔ - Οι νικητές και οι... χαμένοι του ταμπλό
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Στις 2.396 μονάδες ο ΓΔ - Οι νικητές και οι... χαμένοι του ταμπλό

Premia: Στις 24 Ιουνίου η πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου των €100 εκατ.
Ανακοινώσεις

Premia: Στις 24 Ιουνίου η πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου των €100 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
13/06/2026 - 12:47

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω

Οικονομία
13/06/2026 - 12:33

ΔΝΤ: «Βλέπει» εκτίναξη του ευρωπαϊκού χρέους στο 130% το 2040 – Η εικόνα της Ελλάδας

Ειδήσεις
13/06/2026 - 12:22

Ηράκλειο: Κοριτσάκι 18 μηνών κατέληξε στο ΠΑΓΝΗ

Ειδήσεις
13/06/2026 - 12:15

Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στον νότιο Λίβανο

Εργασιακά
13/06/2026 - 12:07

e-ΕΦΚΑ: Ψηφιακές παρεμβάσεις για ταχύτερες συντάξεις και καλύτερη εξυπηρέτηση

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:48

Φωτιά σε δασική έκταση στον Σχίνο Λουτρακίου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:35

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» στη συγχώνευση-μαμούθ Warner Bros. Discovery και Paramount

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:18

Γιατί το Ιράν σφραγίζει σήραγγες και «παγιδεύει» το εμπλουτισμένο ουράνιο

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:02

Μικροδάνεια: Πώς μία επαναστατική τραπεζική ιδέα έγινε «παγίδα»

Ειδήσεις
13/06/2026 - 10:30

Σε τελική φάση η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Βασικά σημεία και το «αγκάθι» του εμπλουτισμένου ουρανίου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 10:10

Άνω Λιόσια: Λεωφορείο έπεσε σε κολόνα – Τρεις ελαφρά τραυματίες

Επιχειρήσεις
13/06/2026 - 10:03

Fourlis: Από όμιλος αλυσίδων σε ενιαία πολυεθνική πλατφόρμα λιανικής

Ειδήσεις
13/06/2026 - 09:15

Πιο πλούσιος και από τους πιο πλούσιους ο Μασκ - Οι 5 επόμενοι αρθοίζουν την περιουσία του

Χρηματιστήρια
13/06/2026 - 08:09

Η SpaceX είναι πλέον η έκτη πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία, ξεπερνώντας την Tesla

Magazino
13/06/2026 - 07:10

Δήμος Πειραιά: Πρόγραμμα εκδηλώσεων «Ημέρες θάλασσας 2026»

Ειδήσεις
13/06/2026 - 01:00

Λήξη συναγερμού για το Blue Star 2 - Ολοκληρώθηκε η έρευνα

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:25

ΗΠΑ: Νέα χρηματοδότηση $50 εκατ. για την αντιμετώπιση της έξαρσης του Έμπολα στην Αφρική

Χρηματιστήρια
12/06/2026 - 23:22

Wall: Αλλαγή κλίματος με «καύσιμο» την SpaceX – Άνοδος σε δείκτες και τεχνολογικές μετοχές

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:20

ΗΠΑ: Δάνειο-μαμούθ 4 δισ. δολαρίων στην Πολωνία για εξοπλισμούς

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/06/2026 - 23:10

Απολογισμός Κυρανάκη: Νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο με 25 τρένα και ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:00

ΗΠΑ–Ιράν: Συμφωνία ή νέο διπλωματικό θρίλερ; Οι αντικρουόμενες απόψεις και οι διαμεσολαβητές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/06/2026 - 22:50

Καββαδάς: Νέα αποζημίωση 672.000 ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα από επιζωοτίες

Magazino
12/06/2026 - 22:30

Η φωνή της μητέρας αλλάζει τον τρόπο που το μωρό βλέπει τον κόσμο

Ειδήσεις
12/06/2026 - 22:23

Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 21:59

Γεραπετρίτης από Βελιγράδι: Σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων

Ειδήσεις
12/06/2026 - 21:35

Θαπατέρο: Νέα δικαστική έρευνα μετά τον εντοπισμό πολυτελών κοσμημάτων και ρολογιών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12/06/2026 - 21:15

Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Υγεία
12/06/2026 - 21:00

Πώς η φτώχεια και η γειτονιά διαμορφώνουν τον παιδικό εγκέφαλο

Επιχειρήσεις
12/06/2026 - 20:55

Η Shell απομακρύνεται από τις ΑΠΕ: Βγάζει στο σφυρί αιολικά έργα αξίας $1 δισ.

Πολιτική
12/06/2026 - 20:33

Ανδρουλάκης: «Η Δυτική Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει προτεραιότητα» – Μετρό, πράσινο και ανάπλαση στο επίκεντρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ