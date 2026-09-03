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Ανάκαμψη στο Χρηματιστήριο με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα
Σχόλια Αγοράς
11:12 - 03 Σεπ 2026

Ανάκαμψη στο Χρηματιστήριο με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα

Reporter.gr Newsroom
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Με σημείο εκκίνησης τις 2.648,58 μονάδες στις οποίες βρέθηκε χθες (Τετάρτη, 3/9) μετά την υποχώρηση του 0,32%, ξεκινά σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις ανοδικές τάσεις στη Wall Street να προσφέρουν κάποια στήριξη, αλλά και την επιφυλακτικότητα στο «κόκκινο» λόγω των διακυμάνσεων στις τιμές πετρελαίου, των αποδόσεων των ομολόγων και της γεωπολιτικής έντασης.  

Κέρδη 0,51% στις 2.662,110 μονάδες σημειώνει ο ΓΔ λίγη ώρα μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης, ενώ ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης κυμαίνεται στις 6.813,240 μονάδες με +0,53%.

Στο ταμπλό, ξεχωρίζει η Allwyn (+1,22%), η Jumbo (+2,11%), η Lamda Development (+2,43%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,53%) και η Motor Oil (+1,31%).

Στα «πράσινα» και οι τράπεζες με την Τράπεζα Κύπρου στο +1,16%, την Eurobank στο +0,61%, την Πειραιώς στο +0,2%, την Εθνική στο +0,44% και την Alpha Bank στο +0,48%.

Ο κλαδικός δείκτης σημειώνει κέρδη 0,4% στις 3.139,890 μονάδες.

Μετά το χθεσινό κλείσιμο στις 3.127,26 μονάδες (+0,41%), οι 3.100 μονάδες παραμένουν το βασικό βραχυπρόθεσμο pivot. Διατήρηση πάνω από το επίπεδο αυτό κρατά ενεργή την κίνηση προς 3.150–3.160 και 3.175–3.200, ενώ απώλειά του αυξάνει τον κίνδυνο επιστροφής προς 3.075 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά νέα, η συμφωνία της Ideal Holdings με την ΟΗΑ για την εξαγορά του 25% της Kymora Limited έναντι €118,75 εκατ., αποτιμώντας το 100% της Kymora στα €475 εκατ.

Παράλληλα, η Ideal ανακοίνωσε αποτελέσματα εξαμήνου με τις πωλήσεις να αγγίζουν το +27% και τα συγκρίσιμα EBITDA στο +10%.

Σε άλλα νέα, η ΠΡΟΦ ανακοίνωσε επιστροφή κεφαλαίου €0,24/μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής στις 16/9 και έναρξη καταβολής στις 22/9.

Η Trade Estates κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα έσοδα από μισθώματα να ενισχύονται κατά 7,2% σε ετήσια βάση και να διαμορφώνονται στα 21,3 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, το προσαρμοσμένο EBITDA υποχώρησε κατά 2,7%, στα 15,6 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της αύξησης του κόστους προσωπικού και των λειτουργικών δαπανών. Τα καθαρά κέρδη σημείωσαν σημαντική άνοδο 59,1%, φτάνοντας τα 22,3 εκατ. ευρώ, λόγω των υψηλότερων κερδών από αναπροσαρμογές της αξίας των περιουσιακών στοιχείων. Την ίδια στιγμή, τα FFO παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα, στα 10 εκατ. ευρώ.

Ισχυρό ήταν και το πρώτο εξάμηνο του 2026 για την Quest, η οποία αύξησε τα έσοδά της κατά 10% σε ετήσια βάση, στα 750 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA ενισχύθηκε κατά 11%, φτάνοντας τα 52,9 εκατ. ευρώ.

Το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο και στη Cenergy που την Τετάρτη έκλεισε στα 22,26 ευρώ (-1,24%) κάτω από τον ΚΜΟ 60 ημερών (€22,60). Επιστροφή πάνω από τα €22,60 θα βελτίωνε την εικόνα, με επόμενη αντίσταση €23,15–23,20, ενώ πρώτη στήριξη εντοπίζεται στα €21,90–22,00.

Τέλος, η Jumbo ανακοίνωσε ότι υπάρχει πρόθεση για έκτακτη διανομή ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή και πωλήσεις 5,8% στο οκτάμηνο και 9% τον Αύγουστο.

Στο διεθνές περιβάλλον, υποτονικές είναι οι κινήσεις στις ευρωαγορές, με τους βασικούς δείκτες να ανοίγουν σήμερα με οριακές απώλειες. Καλύτερη η εικόνα στην Ασία, με τα κέρδη να φτάνουν μέχρι και το 1,3%, ενώ το Brent συνεχίζει να «παίζει» πέριξ των 94 δολαρίων και το αμερικανικό αργό γύρω στα 90 δολάρια το βαρέλι.

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