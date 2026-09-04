Παραμένει στα «πράσινα» το Χρηματιστήριο – Πέριξ των 2.700 μονάδων ο ΓΔ

Τις 2.691,43 μονάδες κατοχύρωσε χθες (Πέμπτη, 3/9) ο Γενικός Δείκτης με κέρδη 1,62%, πολύ κοντά στο υψηλό της ημέρας στις 2.694,48 μονάδες. Κρίσιμη αντίσταση πλέον οι 2.700 – 2.702 μονάδες, χαμηλότερα οι 2.660–2.665 και στη συνέχεια οι 2.635–2.640 μονάδες. Η αποκλιμάκωση των αποδόσεων και το θετικό κλείσιμο των διεθνών αγορών λειτουργούν υποστηρικτικά, ενώ πετρέλαιο και Μέση Ανατολή διατηρούν την επιφυλακτικότητα.

Στο σημερινό άνοιγμα, ο ΓΔ κινείται στις 2.703,160 μονάδες με άνοδο 0,44%. Το χαμηλό της ημέρας εντοπίζεται προς το παρόν στις 2.690,26 μονάδες και το υψηλό στις 2.707,31 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Allwyn κερδίζει 0,87%, η Alter Ego είναι στο +1,72%, η HelleniQ Energy στο +1,86%, η ΤΙΤΑΝ στο +1,76%, η Intracom στο +1,86% και η Lamda στο 2,35%.

Κέρδη σημειώνει επίσης και η ΔΕΗ (+1,16%), ο ΔΑΑ (+0,68%), η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+1,26%) και η ΕΥΔΑΠ (+0,98%).

Στον αντίποδα, απώλειες καταγράφει η ΚΡΙ ΚΡΙ (-1,56%), η Motor Oil (-0,48%), η Aegean (-0,41%)και η Dimand (-0,39%).

Ο τραπεζικός δείκτης κινείται στα πράσινα με κέρδη 0,55% αγγίζοντας τις 3.204,890 μονάδες. Οι 3.200 μονάδες αποτελούν – μετά το χθεσινό κλείσιμο στις 3.187,17 μονάδες – το άμεσο επίπεδο επιβεβαίωσης της συνέχισης της ανοδικής κίνησης. Διατήρηση πάνω από τις 3.150–3.160 κρατά θετική τη βραχυπρόθεσμη εικόνα, ενώ οι 3.100 μονάδες παραμένουν κομβικό επίπεδο στήριξης.

Ισχυρή παραμένει η βραχυπρόθεσμη εικόνα σε ΕΤΕ και Alpha, με ενδεχόμενη ταυτόχρονη διάσπαση των αντιστάσεών τους να ενισχύει και την προσπάθεια του ΓΔ στις 2.700 μονάδες.

Κέρδη σημειώνει η Πειραιώς (+0,81%), η Εθνική (+0,49%) και η Eurobank (+0,9%), ενώ πτώση κατά 0,29% καταγράφει η Alpha Bank.

Στα μάκρο, το ενδιαφέρον στρέφεται και στη σημερινή αξιολόγηση της Ελλάδας από την DBRS Morningstar.

Σε ό,τι αφορά τις εισηγμένες εταιρείες, η Jumbo συνέχισε να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις στις πωλήσεις της και τον Αύγουστο. Οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση, διατηρώντας τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης με τον Ιούλιο (+9%) και διαμορφώνοντας τη συνολική αύξηση από την αρχή του έτους στο 5,8%.

Στον τραπεζικό κλάδο, η Τράπεζα Πειραιώς επιβεβαίωσε ότι η Εθνική Ασφαλιστική ολοκλήρωσε την τιμολόγηση της πρώτης έκδοσης τίτλων μειωμένης εξασφάλισης συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ. Η έκδοση περιλαμβάνει ομόλογο Tier 2 ύψους 100 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 5,25%, καθώς και perpetual Restricted Tier 1 ομόλογο ύψους 100 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 6,875%.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, καθώς οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 600 εκατ. ευρώ, γεγονός που μεταφράζεται σε υπερκάλυψη μεγαλύτερη των τριών φορών. Παράλληλα, περισσότερο από το 70% της έκδοσης κατευθύνθηκε σε επενδυτές από το εξωτερικό.

Θετικές είναι και οι εκτιμήσεις της διοίκησης της Quest Holdings, η οποία διατηρεί αισιόδοξη στάση για την πορεία του ομίλου. Ειδικότερα, εκτιμά ότι ο διψήφιος ρυθμός ανάπτυξης στον τομέα των υπηρεσιών πληροφορικής θα συνεχιστεί και κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Ανάλογα θετικό ήταν το κλίμα και στην τηλεδιάσκεψη της IDEAL. Η διοίκηση εκτιμά ότι το 2026 τα έσοδα και το συγκρίσιμο EBITDA θα αυξηθούν κατά 8%-10% σε οργανική βάση. Παράλληλα, προβλέπει άνοδο 12%-14% στα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων και αύξηση 17%-20% στα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη.

Σε ό,τι αφορά την εξαγορά της OHA, η διοίκηση της IDEAL τη χαρακτήρισε ελκυστική επιλογή επανεπένδυσης στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο, έπειτα από αξιολόγηση άλλων πιθανών ευκαιριών εξαγορών. Σε λειτουργικό επίπεδο, ο κλάδος της πληροφορικής εξακολουθεί να παρουσιάζει ισχυρή δυναμική. Την ίδια στιγμή, η Μπάρμπα Στάθης προσδοκά επιτάχυνση της κερδοφορίας της κατά το δεύτερο εξάμηνο, ενώ η Attica εκτιμά ότι τα έσοδα και το EBITDA για το σύνολο του 2026 θα ενισχυθούν κατά 7%-9%.

Σε διεθνές επίπεδο, οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν σε θετικό έδαφος, ενώ οι ευρωαγορές άνοιξαν με μεικτά πρόσημα. Τα futures των αμερικανικών μετοχών στη Wall Street παρέμεναν σχεδόν αμετάβλητα στις πρώτες συναλλαγές της Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στη σημαντική έκθεση για τις νέες θέσεις εργασίας του Αυγούστου.