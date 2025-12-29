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Allwyn: Νέα αγορά μετοχών του ΟΠΑΠ αξίας 2,2 εκατ. ευρώ
Ανακοινώσεις
10:45 - 29 Δεκ 2025

Allwyn: Νέα αγορά μετοχών του ΟΠΑΠ αξίας 2,2 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Σε νέα αγορά μετοχών του ΟΠΑΠ προχώρησε η Allwyn International AG, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωσή της.

Συγκεκριμένα, η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» την 24 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

– Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.- Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

– Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

σχετικά με την κατωτέρω συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.

Την 23 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 120.023 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΟΠΑΠ σε μέση τιμή 18,4839 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 2.218.493,13 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται και δημοσιοποιείται από την Εταιρεία, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014.

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