Γιώργος Μαζωνάκης (1972-2026): «Ανήκω σε ‘μένα και στα όνειρά μου»

Εκκεντρικός, εξωστρεφής, «αμετανόητα» ο εαυτός του, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν ο λαϊκός τραγουδιστής που είχαμε συνηθίσει. Ένα λαϊκό παιδί από την Νίκαια κατέκτησε ολόκληρη τη χώρα με τη φωνή του και τα τραγούδια του, μένοντας πάντα πιστός στα όνειρά του.

Είναι κάποιες ειδήσεις τόσο αναπάντεχες, που μας μουδιάζουν. Μία από αυτές ήταν και η είδηση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 54 ετών, σε μια φάση της ζωής του που φαινόταν να έχει ακόμη πολλά να δώσει. Σε λίγες εβδομάδες ετοιμαζόταν να δώσει μερικές ακόμα καλοκαιρινές συναυλίες στην Αθήνα – σε μια εκ των οποίων, θα «γιόρταζε» τα 33 χρόνια του στη δισκογραφία, «από το Α ως το Ω», όπως ο ίδιος έλεγε.

Εκκεντρικός, εξωστρεφής, «αμετανόητα» ο εαυτός του, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν ο λαϊκός τραγουδιστής που είχαμε συνηθίσει. Η χαρακτηριστική φωνή του, μπάσα και δυνατή, πολλές φορές έμοιαζε να έρχεται σε αντίθεση με τον παιγνιώδη χαρακτήρα του. Ας μη γελιόμαστε, όταν το 2011 είχε εμφανιστεί στη σκηνή, φορώντας φούστα, τα πάνελ (στο peak της «κιτρινό-χρυσης» ελληνικής μεσημεριανής ζώνης) είχαν οργιάσει. Ο ηθικός πανικός είχε φτάσει σε νέα επίπεδα, με τους κάθε είδους σχολιαστές να τον χλευάζουν, ακόμα και να τον προσβάλλουν.

Όλα αυτά, μόνο και μόνο επειδή… είχε φορέσει μια φούστα, κάτι που φυσικά έκανε ξανά και ξανά, μέχρι να καταλάβουν οι σοκαρισμένοι νοικοκυραίοι ότι οι αναχρονιστικές απόψεις τους δεν τον ενδιέφεραν διόλου.

Διαβάστε όλο το άρθρο στο monopoli.gr