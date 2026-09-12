ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γιώργος Μαζωνάκης (1972-2026): «Ανήκω σε ‘μένα και στα όνειρά μου»
Magazino
08:40 - 12 Σεπ 2026

Γιώργος Μαζωνάκης (1972-2026): «Ανήκω σε ‘μένα και στα όνειρά μου»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εκκεντρικός, εξωστρεφής, «αμετανόητα» ο εαυτός του, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν ο λαϊκός τραγουδιστής που είχαμε συνηθίσει. Ένα λαϊκό παιδί από την Νίκαια κατέκτησε ολόκληρη τη χώρα με τη φωνή του και τα τραγούδια του, μένοντας πάντα πιστός στα όνειρά του.

Είναι κάποιες ειδήσεις τόσο αναπάντεχες, που μας μουδιάζουν. Μία από αυτές ήταν και η είδηση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 54 ετών, σε μια φάση της ζωής του που φαινόταν να έχει ακόμη πολλά να δώσει. Σε λίγες εβδομάδες ετοιμαζόταν να δώσει μερικές ακόμα καλοκαιρινές συναυλίες στην Αθήνα – σε μια εκ των οποίων, θα «γιόρταζε» τα 33 χρόνια του στη δισκογραφία, «από το Α ως το Ω», όπως ο ίδιος έλεγε.

Εκκεντρικός, εξωστρεφής, «αμετανόητα» ο εαυτός του, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν ο λαϊκός τραγουδιστής που είχαμε συνηθίσει. Η χαρακτηριστική φωνή του, μπάσα και δυνατή, πολλές φορές έμοιαζε να έρχεται σε αντίθεση με τον παιγνιώδη χαρακτήρα του. Ας μη γελιόμαστε, όταν το 2011 είχε εμφανιστεί στη σκηνή, φορώντας φούστα, τα πάνελ (στο peak της «κιτρινό-χρυσης» ελληνικής μεσημεριανής ζώνης) είχαν οργιάσει. Ο ηθικός πανικός είχε φτάσει σε νέα επίπεδα, με τους κάθε είδους σχολιαστές να τον χλευάζουν, ακόμα και να τον προσβάλλουν.

Όλα αυτά, μόνο και μόνο επειδή… είχε φορέσει μια φούστα, κάτι που φυσικά έκανε ξανά και ξανά, μέχρι να καταλάβουν οι σοκαρισμένοι νοικοκυραίοι ότι οι αναχρονιστικές απόψεις τους δεν τον ενδιέφεραν διόλου.

Διαβάστε όλο το άρθρο στο monopoli.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΑΔΕ: Φορολογικός έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Ειδήσεις

ΑΑΔΕ: Φορολογικός έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Να γιατί έπρεπε να επαναληφθούν οι «Τρωάδες» σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας
Magazino

Να γιατί έπρεπε να επαναληφθούν οι «Τρωάδες» σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας

Ιατροδικαστική εξέταση: Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη
Ειδήσεις

Ιατροδικαστική εξέταση: Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Θάνατος Μαζωνάκη: Σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο
Ειδήσεις

Θάνατος Μαζωνάκη: Σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
12/09/2026 - 11:31

Πού και πώς επιτρέπεται να γίνει πλασμαφαίρεση – Ειδικοί εξηγούν

Τεχνολογία
12/09/2026 - 11:10

Κινέζικο ρομπότ τρέχει τα 100 μέτρα πιο γρήγορα από το παγκόσμιο ρεκόρ του Μπολτ

Πολιτική
12/09/2026 - 10:59

Παπαθανάσης: Μέτρα 23 δισ. σε προγράμματα που αφορούν την καθημερινότητα και την κοινωνία

Ειδήσεις
12/09/2026 - 10:21

Εκλογές στη Σουηδία: Πιθανό ένα νέο ακροδεξιό σοκ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
12/09/2026 - 10:15

Mercedes-Benz 140 Χρόνια – 140 Προορισμοί: η Θεσσαλονίκη, ένας από τους σταθμούς του παγκόσμιου ταξιδιού τριών S-Class  

Πολιτική
12/09/2026 - 10:02

ΠΑΣΟΚ για επίδομα ανεργίας: Ο Μαρινάκης λέει «ναι», η Κεραμέως «όχι». Ο Μητσοτάκης;

Εμπορεύματα
12/09/2026 - 09:55

Διπλή απειλή στις πετρελαϊκές διαδρομές: Η Σαουδική Αραβία κλείνει αγωγό και οι Χούθι απειλούν τη θαλάσσια οδό

Ειδήσεις
12/09/2026 - 09:30

ΗΠΑ: Συνδέουν την Κίνα με την ιρανική επίθεση που σκότωσε τρεις Αμερικανούς στρατιώτες

Business Facts
12/09/2026 - 09:21

Η λίστα με τις πιο ανταγωνιστικές οικονομίες του κόσμου το 2026

Magazino
12/09/2026 - 08:40

Γιώργος Μαζωνάκης (1972-2026): «Ανήκω σε ‘μένα και στα όνειρά μου»

Ειδήσεις
12/09/2026 - 08:16

Προς άρση η απαγόρευση για τα γεμάτα μπουκάλια νερού από τον έλεγχο ασφαλείας στα αεροδρόμια

Magazino
12/09/2026 - 08:00

Ποιος πήρε το ζακετάκι του Μάξιμου; – Όλη η αλήθεια για τα γκρουπ γονέων στο Viber

Ναυτιλία
12/09/2026 - 00:10

Star Bulk: Υψηλή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς συγκεντρώνοντας €656 εκατ.

Χρηματιστήρια
11/09/2026 - 23:15

Wall Street: «Ανάσα» μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί - Στο 85,6% οι πιθανότητες αύξησης επιτοκίων από τη Fed

Ειδήσεις
11/09/2026 - 23:00

Σαουδική Αραβία: Διέκοψε τη λειτουργία κρίσιμου πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης έπειτα από πολλαπλές επιθέσεις

Magazino
11/09/2026 - 22:51

Να γιατί έπρεπε να επαναληφθούν οι «Τρωάδες» σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας

Ειδήσεις
11/09/2026 - 22:35

Guardian: Πρώην αξιωματικός της Στάζι, πορνοστάρ και νεοναζί μεταξύ των νεοεκλεγέντων με το AfD

Ειδήσεις
11/09/2026 - 22:18

Ζελένσκι: Ο Τραμπ θα πρέπει τώρα να επιβάλλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Ειδήσεις
11/09/2026 - 22:00

Βρετανία: Καταψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας

Magazino
11/09/2026 - 21:53

Από το Φεστιβάλ Βενετίας στις ελληνικές αίθουσες: 8 ταινίες που ανυπομονούμε να δούμε την νέα σεζόν

Ειδήσεις
11/09/2026 - 21:30

Νορβηγία: Πέθανε η πριγκίπισσα Άστριντ, δύο εβδομάδες μετά τον αδελφό της Χάραλντ Ε΄

Υγεία
11/09/2026 - 21:20

Προσοχή στη θερμοκρασία του καφέ: Τι δείχνει μεγάλη μελέτη για τα πολύ ζεστά ροφήματα

Ειδήσεις
11/09/2026 - 21:00

POLITICO: Τραμπ και Χέγκσεθ αξιοποίησαν την 11η Σεπτεμβρίου για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο στο Ιράν

Ειδήσεις
11/09/2026 - 20:49

Η AI στα χέρια ανταρτών: Πώς προσπάθησαν να φτιάξουν κατευθυνόμενα και βιολογικά όπλα

Magazino
11/09/2026 - 20:45

Αυτές είναι οι 10 νέες ελληνικές σειρές που θα βλέπουμε φανατικά φέτος

Ειδήσεις
11/09/2026 - 20:35

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Πτώση της θερμοκρασίας από την Κυριακή

Ειδήσεις
11/09/2026 - 20:20

ΑΑΔΕ: Φορολογικός έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Magazino
11/09/2026 - 20:15

Πώς να μιλήσουμε στα παιδιά για τις ειδήσεις που φοβίζουν: Τα μαθήματα μετά την 11η Σεπτεμβρίου

Χρηματιστήρια
11/09/2026 - 20:04

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές μετά την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου

Πολιτική
11/09/2026 - 19:55

ΥΠΕΞ: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ