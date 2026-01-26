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ΟΠΑΠ: Στην Allwyn 41.472 ακόμη μετοχές
Ανακοινώσεις
11:42 - 26 Ιαν 2026

ΟΠΑΠ: Στην Allwyn 41.472 ακόμη μετοχές

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι την 23 Ιανουαρίου 2026 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» σχετικά με την απόκτηση 41.472 κοινών μετοχών της Εταιρείας την 22 Ιανουαρίου 2026, σε μέση τιμή 17,7831 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους περίπου 737.501 ευρώ, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τον μερικό διακανονισμό ανοιχτών θέσεων προθεσμιακής συναλλαγής επί μετοχών.  

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο ΟΠΑΠ έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

σχετικά με τις κατωτέρω συναλλαγές επί μετοχών της Εταιρείας.

Την 22 Ιανουαρίου 2026, η AIAG απέκτησε 41.472 κοινές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 17,7831 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 737.501 ευρώ. Ταυτόχρονα, οι μετοχές που αποκτήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για το μερικό διακανονισμό των ανοιχτών θέσεων της προθεσμιακής συναλλαγής επί μετοχών (share forward transaction) που γνωστοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2025.

Οι αγορές των κοινών μετοχών πραγματοποιήθηκαν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικούς τόπους διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), ενώ οι συναλλαγές μερικού κλεισίματος των θέσεων της προθεσμιακής συναλλαγής επί μετοχών (share forward transaction) εκτελέστηκαν εξωχρηματιστηριακά (OTC) / εκτός τόπου διαπραγμάτευσης.

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