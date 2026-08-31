Alpha Trust: Αίτημα για διαγραφή των μετοχών από το Euronext Athens

Η Alpha Bank προχώρησε στη διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της εταιρείας, συνολικά 3.223.944 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 31.08.2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Εταιρείας, με φυσική παρουσία στην έδρα αυτής, προκειμένου να συζητηθούν και αποφασιστούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Euronext Athens, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

Ειδικότερα, στη Γενική Συνέλευση συμμετείχε η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», εκπροσωπώντας 3.223.944 κοινές, ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η μοναδική μέτοχος αποφάσισε τη διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 3.223.944 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,36 εκάστης, από την κύρια αγορά της Euronext Athens σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005 και την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης. Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, υποβλήθηκε σήμερα, 31 Αυγούστου 2026, το αίτημα διαγραφής προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.