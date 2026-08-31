Οριακές απώλειες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με φόντο τις αναδιαρθρώσεις του MSCI

Με οριακές απώλειες ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ο Γενικός Δείκτης, παρά το θετικό πρόσημο που διατήρησε για μεγάλο μέρος της ημέρας, έκλεισε στις 2.677 μονάδες, χαμηλότερα κατά 0,10%.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από εναλλαγές προσήμων και περιορισμένες διακυμάνσεις. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά μόλις 0,01%, στις 6.853 μονάδες, ενώ ο Mid Cap ενισχύθηκε κατά 0,30%. Θετικό ήταν και το πρόσημο για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος έκλεισε με άνοδο 0,18%.

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινήθηκε η αξία των συναλλαγών, ξεπερνώντας τα 800 εκατ. ευρώ, καθώς η σημερινή συνεδρίαση συνοδεύτηκε από σημαντικές αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων ενόψει της εφαρμογής των αλλαγών στους δείκτες MSCI.

Στο ταμπλό, η Motor Oil συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας, με τον τζίρο στη μετοχή να διαμορφώνεται περίπου στα 344 εκατ. ευρώ. Η ιδιαίτερα αυξημένη αξία συναλλαγών συνδέεται με την επανένταξή της στον MSCI Greece Standard, εξέλιξη που ενεργοποίησε σημαντικές τοποθετήσεις από θεσμικά κεφάλαια που ακολουθούν τον δείκτη.

Ισχυρές συναλλαγές καταγράφηκαν και στις τραπεζικές μετοχές. Η Πειραιώς πραγματοποίησε τζίρο περίπου 59 εκατ. ευρώ και έκλεισε με άνοδο 0,78%, ενώ η Eurobank, με συναλλαγές κοντά στα 57 εκατ. ευρώ, υποχώρησε κατά 1,38%. Η Εθνική Τράπεζα διακίνησε περίπου 42 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση με κέρδη 0,15%, ενώ η Alpha Bank, με τζίρο περίπου 40,9 εκατ. ευρώ, έκλεισε οριακά υψηλότερα κατά 0,04%.

Οι αλλαγές που προέκυψαν από την αναθεώρηση των δεικτών MSCI για τον Αύγουστο εφαρμόζονται μετά το σημερινό κλείσιμο και τίθενται σε ισχύ από αύριο, 1η Σεπτεμβρίου.

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